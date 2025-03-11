Украину охватят сильный ветер и дожди: когда ожидается непогода

Температура воздуха будет аномально высока для этого периода года

На этой неделе в Украине ожидается активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы, что повлечет за собой изменения в погоде. Специалисты прогнозируют "желтый" уровень опасности из-за ветра.

Об этом изданию "Телеграф" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Проливные дожди, штормовой ветер и морозы. Каким регионам не повезет с погодой в середине марта".

С 11 по 14 марта в Украине ожидается активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы, что повлечет за собой изменения в погоде. На карте Укргидрометцентра показали движение облаков и накрывающие их украинские области:

Как отметил Кибальчич, осадки в большинстве своем будут наблюдаться на Правобережье Украины, где пройдут дожди разной интенсивности.

14 марта в результате прохождения южного циклона по всей территории страны усилится ветер, скорость которого достигнет 17-22 м/с. Это может привести к его разрывам и осложнениям в транспортном движении. Также синоптики прогнозируют 1 уровень опасности (желтый) несколько раньше – 12 марта.

Температура воздуха будет аномально высока для этого периода года. Ночью отметка термометра будет колебаться в пределах +5…+12 °С. Днем ожидается значительное потепление от +14 до +21 °С.

На юге страны, а также в Крыму (за исключением морских побережий) температура местами может подниматься до +22…+23 °С, что для марта является высоким показателем.

Демонстрируем метеокарту за 12-14 марта:

Следовательно, 12 марта сухо будет только на юге, а остальные регионы охватят облачную погоду с дождем. По всей Украине пройдет дождь 13 числа, а на следующий день осадки прогнозируют только на западе.

Такие условия могут способствовать быстрому таянию снега на востоке и юге страны, а также смещению весеннего тепла в северные регионы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевлянам следует ожидать мокрую и ветреную погоду, а наибольшая интенсивность осадков прогнозируется в среду.