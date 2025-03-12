Выросли настоящими красавицами: как выглядят дочери премьера Шмыгаля и что о них известно

Девушки предпочитают вести закрытый образ жизни

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль более 25 лет в браке с женой Екатериной, которая подарила ему двух дочерей. Наследницы украинского политика избегают публичности, поэтому о них на данный момент мало что известно.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети премьера Дениса Шмыгаля и когда они в последний рахз выходили с родителями на публику. Мы узнали некоторые подробности их жизни.

Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля

В 2020 году, когда Денис Шмыгаль занял должность премьер-министра Украины, он переехал в Киев, а его семья осталась жить во Львове, откуда он родом. Но с родными он пытался видеться минимум раз в две недели.

Впервые семья Шмыгаля в полном составе появилась в 2021 году, когда в Украине отмечали 30-летия Дня Независимости. Премьер-министр вместе с женой Катериной и дочерьми Анной и Софией были в центре Киева в красивых вышиванках с сине-желтыми ленточками.

Денис Шмыгаль с женой и дочерьми

Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля

В том же годуДенис Шмыгаль с семьей посетил концерт Андреа Бочелли и тогда его супруга и старшая дочь впервые дали интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Жена и дочери премьера были в изысканных белых платьях от украинских дизайнеров. Девушки выросли настоящими красавицами. Шмыгаль отметил, что гордится своими дочерьми и конкуренции они не хотят, поэтому они с женой не планируют заводить сына.

Дочери Дениса Шмыгаля выросли настоящими красавицами

В интервью старшая дочь Анна рассказала, что учится на магистратуре в университете "Львовская политехника" и параллельно получает образование во Львовском национальном университете им. Франка, выбрав специальность "Филология".

Старшая дочь Дениса Шмыгаля Анна

Анна получала образование во Львове

А младшая София на тот момент еще ходила в среднюю школу. Где сейчас находятся наследницы премьер-министра и чем занимаются — неизвестно, поскольку девушки ведут закрытый образ жизни.

Младшая дочь Дениса Шмыгаля София

На своей странице в Facebook Анна последнюю публикацию сделала в апреле 2022 года. Старшая дочь Шмыгаля освещала у себя в профиле тему войны, в частности публиковала видео с выступлениями своего отца.

Также у девушки есть фотографии, на которых она позирует вместе с сестрой и родителями до начала полномасшабной войны. Они вместе неоднократно отдыхали за границей.

Дети Дениса Шмыгаля ведут закрытый образ жизни

"Телеграф" писал ранее, где сейчас дети Гройсмана и как они выглядят. Наследники экс-премьера променяли украинские вузы на заграничную учебу для "золотой молодежи".