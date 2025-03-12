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Выросли настоящими красавицами: как выглядят дочери премьера Шмыгаля и что о них известно

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля
Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля. Фото kmu.gov.ua

Девушки предпочитают вести закрытый образ жизни

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль более 25 лет в браке с женой Екатериной, которая подарила ему двух дочерей. Наследницы украинского политика избегают публичности, поэтому о них на данный момент мало что известно.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети премьера Дениса Шмыгаля и когда они в последний рахз выходили с родителями на публику. Мы узнали некоторые подробности их жизни.

Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля

В 2020 году, когда Денис Шмыгаль занял должность премьер-министра Украины, он переехал в Киев, а его семья осталась жить во Львове, откуда он родом. Но с родными он пытался видеться минимум раз в две недели.

Впервые семья Шмыгаля в полном составе появилась в 2021 году, когда в Украине отмечали 30-летия Дня Независимости. Премьер-министр вместе с женой Катериной и дочерьми Анной и Софией были в центре Киева в красивых вышиванках с сине-желтыми ленточками.

Денис Шмыгаль с женой и дочерьми
Денис Шмыгаль с женой и дочерьми
Дочери Дениса Шмыгаля
Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля

В том же годуДенис Шмыгаль с семьей посетил концерт Андреа Бочелли и тогда его супруга и старшая дочь впервые дали интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Жена и дочери премьера были в изысканных белых платьях от украинских дизайнеров. Девушки выросли настоящими красавицами. Шмыгаль отметил, что гордится своими дочерьми и конкуренции они не хотят, поэтому они с женой не планируют заводить сына.

Дочери Дениса Шмыгаля
Дочери Дениса Шмыгаля выросли настоящими красавицами

В интервью старшая дочь Анна рассказала, что учится на магистратуре в университете "Львовская политехника" и параллельно получает образование во Львовском национальном университете им. Франка, выбрав специальность "Филология".

Старшая дочь Дениса Шмыгаля Анна
Старшая дочь Дениса Шмыгаля Анна
Старшая дочь Дениса Шмыгаля Анна
Анна получала образование во Львове

А младшая София на тот момент еще ходила в среднюю школу. Где сейчас находятся наследницы премьер-министра и чем занимаются — неизвестно, поскольку девушки ведут закрытый образ жизни.

Младшая дочь Дениса Шмыгаля София
Младшая дочь Дениса Шмыгаля София

На своей странице в Facebook Анна последнюю публикацию сделала в апреле 2022 года. Старшая дочь Шмыгаля освещала у себя в профиле тему войны, в частности публиковала видео с выступлениями своего отца.

Также у девушки есть фотографии, на которых она позирует вместе с сестрой и родителями до начала полномасшабной войны. Они вместе неоднократно отдыхали за границей.

Дочери Дениса Шмыгаля
Дети Дениса Шмыгаля ведут закрытый образ жизни

"Телеграф" писал ранее, где сейчас дети Гройсмана и как они выглядят. Наследники экс-премьера променяли украинские вузы на заграничную учебу для "золотой молодежи".

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#Дети #Денис Шмыгаль