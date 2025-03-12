Украинская журналистка в Джидде взяла интервью у местного арабского котика, что он предсказал

Пушистик только громко мяукал и вертелся у ног женщины

Елена Чернякова, которая работает журналисткой на телеканале "Мы Украина", опубликовала щемящее видео с котиком. Она встретила его в Джидде на переговорах между США и Украиной 11 марта, где было согласовано установить режим прекращения огня на 30 дней.

Соответствующее видео Елена опубликовала у себя на странице Facebook. Женщина провела с животным интервью.

Сначала Чернякова поздоровалась с местной звездой на английском языке. Она спросила, как у него дела.

В ответ пушистик только громко мяукал и вертелся у ног женщины.

"Я вижу вы хотите дать интервью. Ну все плохо, я знаю, но ты не отчаивайся. Не убегай, надо стоять держать строй", — говорила к коту Чернякова.

Кот на видео походил на уличного. Скорее всего, он проживает на территории, где именно и проводились переговоры США и Украины.

Фото — Елена Чернякова

Животное было грязным. А его внешность кардинально отличалась от того, каких пушистиков мы привыкли видеть в нашей стране. Его окрас больше напоминает породу — Аравийский мау.

В комментариях подписчики шутили, что этот кот о Трампе мог говорить. Люди и обратили внимание на то, в каком состоянии был кот.

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