Українцям за кордоном допомагатимуть у спеціальних центрах єдності: що про це відомо

Планується створення максимально широкого спектру послуг, зосередженого в одному просторі

У країнах, де зараз найбільше українців, будуть створюватися Unity Hubs – центри єдності, які зможуть надавати допомогу нашим співгромадянам у пошуку вакансій як в Україні, так і в країні їхнього тимчасового перебування. Перші такі центри планується відкрити в Празі, Берліні та Варшаві.

Надалі передбачено розширення мережі Unity Hubs в інших містах. Про це "Телеграфу" повідомив заступник Міністра національної єдності України Олексій Лукашук у відповідь на офіційний запит редакції.

За його словами, центр єдності має стати для громадян України, які перебувають за кордоном, культурним та освітнім простором, а також місцем, де можна отримати допомогу щодо пошуку вакансій як в Україні, так і в країні тимчасового перебування.

"Передбачається, що такі центри також забезпечуватимуть надання консульської підтримки, доступ до банківських, поштових і телекомунікаційних послуг. У межах діяльності центрів громадяни України матимуть можливість навчати дітей українською мовою, проходити мовні курси для дорослих, а також організовувати зустрічі місцевих українських громад. Планується створення максимально широкого спектра послуг, зосередженого в одному просторі", — йдеться в повідомленні.

Фінансування діяльності центрів здійснюватиметься, зокрема, за рахунок допомоги міжнародних партнерів на підставі укладених меморандумів про співпрацю.

Кількість працівників визначатиметься залежно від обсягів послуг, які надаватимуться у кожному з центрів.

Також у міністерстві наголосили, що актуальну інформацію про процес створення та діяльності центрів єдності (Unity hubs) можна відслідковувати на офіційних інформаційних ресурсах Міністерства національної єдності України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наразі близько 7,5 мільйона українців стали біженцями за кордоном, а влада України говорить про необхідність їхнього повернення.