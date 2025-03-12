Отримати новий паспорт за кордоном зможуть всі чоловіки: міністр розповів про можливі зміни

Сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків

Чоловіки за кордоном, які мають прострочений паспорт, можуть отримати новий за межами України. Зробити це можна буде без військово-облікового документа.

Про це повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він каже, що зараз працюють над тим, аби усі чоловіки за кордоном могли отримати нові українські документи, якщо термін старих вже минув. Станом на 12 березня, більшість із 80 тисяч паспортів видали за межами України.

Глава відомства націлений на зміну постанови про обмеження видачі оформлення паспортів за кордоном для ряду інших категорій чоловіків. Чернишов закликав надати їм можливість отримати необхідний документ.

"Він чоловік і, скажімо, перебуває в Чехії. У нього закінчується паспорт, він приходить в ДП "Документ", а йому кажуть "надай військові документи…" — і чоловік опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні… Зараз працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку", — зазначив він.

Посадовець повідомив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.

"Що ми виграємо? Нічого не виграємо", — додав Олександр Чернишов.

Додамо, згідно з інформацією українського аналітичного медіа, за квітень 2024 року, 865 тисяч чоловіків, які виїхали з України через повномасштабне російське вторгнення, перебувають за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських чоловіків може вільно виїхати за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ та ще одне важливе посвідчення.