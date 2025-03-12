Запрет общения на русском языке в школах может стать жестче: что известно о новом законопроекте

Народный депутат считает, что документ может разозлить Венгрию и стать козырем для Кремля

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект № 13072 "О внесении изменений в некоторые законы об использовании языка в образовательном процессе". Документ предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах.

Об этом пишет народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Он считает законопроект подарком для Москвы.

"В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз нардеп Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз", – говорится в публикации.

Народный избранник назвал проект документа красной тряпкой "для венгров, которые уже и так заблокировали нам открытие кластера по переговорам о членстве в ЕС".

"Не буду говорить о том, что в нынешней ситуации это огромный козырь и подарок для Российской Федерации", – добавил Бужанский.

Он также выразил удивление, что соавтором законопроекта стала крымская татарка Тамила Ташева, поскольку он предусматривает запрет для школьников общаться на переменах не только на русском, но и на крымско-татарском языке.

Всего инициаторами законопроекта являются 26 нардепов, самые известные из которых: Александр Корниенко, Владимир Вятрович, София Федина, Никита Потураев и Марьяна Безуглая. Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета.

Ранее соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист и общественный активист Геннадий Друзенко назвал три причины, почему в Украине не следует запрещать русский язык.