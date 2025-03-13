Зеленський на завершальному етапі президентства? У Трампа його можуть не підтримати, — FT

Українці навпаки зараз згуртувалися у підтримку Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський може перебувати на завершальному етапі свого президентства. У політичних колах Києва вже нібито обговорюють питання про те, як довго Зеленський буде на посаді.

Про це пише Financial Times, посилаючись на слова високопосадовця українського чиновника. Журналісти кажуть, що нібито й Адміністрація американського президента Дональда Трампа може стати проти Зеленського, якщо "він стане на шляху угоди, яка вважатиме неприйнятною".

"Деякі соратники Трампа закликали Зеленського піти у відставку після сварки в Овальному кабінеті з президентом. Українські чиновники вважають це кампанією дестабілізації, інспірованої Москвою, яка засіє розкол в українському суспільстві в особливо скрутний момент", — йдеться у матеріалі.

При цьому українці згуртувалися довкола свого президента після його конфлікту з Дональдом Трампом. Це можна зрозуміти за його рейтингами, які зросли після інциденту.

Рейтинг Зеленського

Згідно з результатами дослідження, проведеного з 14 лютого до 4 березня 2025 р., підтримка Володимира Зеленського суттєво зросла порівняно з попередніми місяцями. У лютому йому довіряли 57% громадян, а у грудні минулого року – лише 52%.

Особливо помітне зростання відбулося після емоційної зустрічі у Білому Домі 28 лютого. До цієї події довіра вже почала зростати, але після неї досягла 68%. Водночас рівень недовіри знизився до 27%. Баланс довіри-недовіри покращав до +41%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський вперше прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він нібито "диктатор". Глава держави відверто відповів, чи образили його слова американського лідера