Рус

Лавров накинувся на Зеленського із жорсткими образами. Чому цього разу

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1889
Сергій Лавров накинувся із образами на Володимира Зеленського Новина оновлена 02 березня 2025, 12:46
Сергій Лавров накинувся із образами на Володимира Зеленського. Фото Колаж "Телеграфу"

Крім того, Лавров зробив низку інших заяв

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав українського президента Володимира Зеленського "чистим нацистом". Також він заявив, що той — "зрадник єврейського народу".

Таку заяву Лавров зробив інтерв’ю медіахолдингу "Червона зірка". Він також пригадав слова російського президента Путіна у бік Зеленського.

"Зеленський розгорнувся на 180 градусів з людини, яка прийшла до влади на гаслах миру, на гаслах "відчепіться ви від російської мови", це наша спільна мова, наша спільна культура" (це ж все є в інтернеті), і за пів року перетворився на чистого нациста і, як правильно говорив президент Росії Володимир Володимирович Путін, зрадника єврейського народу", — сказав Лавров.

Крім того, глава МЗС РФ відзначився й іншими абсурдними заявами під час цього інтерв’ю:

  • "Дискусія в Європі про миротворців для України — це нахабство, продовження "наускування" Києва на війну проти Росії";
  • "В останні 500 років усі трагедії світу зароджувалися в Європі, США не були підбурювачами";
  • "Здоровий глузд команди Трампа диктує "відійти вбік" Україною, а у команди Байдена перемогла гординя";
  • "Поява європейських миротворців в Україні означатиме, що для Росії не зникнуть першопричини кризи";
  • "Росія та США визнали, що не можуть мислити однаково з усіх питань світової політики, але не можна "доводити до війни";
  • "Попередньої підготовки у двосторонньому форматі до зустрічі РФ та США в Ер-Ріяді не було, команди готувалися кожна в себе";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Лавров зачепив Зеленського під час спілкування з журналістами після переговорів у Саудівській Аравії.

Теги:
#Сергій Лавров #МЗС РФ #Володимир Зеленський