Чи вигідно встановлювати сонячні панелі в Україні: розрахунки та реальні приклади

Як сонячна енергетика допомагає заощадити на електроенергії

Сонячна енергетика стає дедалі популярнішою як спосіб заощадити на витратах на електроенергію та зменшити вплив на довкілля. Але наскільки це вигідно?

"Телеграф" розбирався, як працюють сонячні панелі, скільки вони коштують і за скільки часу окупаються на прикладі реальних розрахунків.

Сонячні панелі використовують фотогальванічні елементи для перетворення сонячної енергії в електричну. Установлення панелей дозволяє генерувати енергію для власних потреб, а надлишки продавати в мережу (залежно від програм підтримки, таких як "зелений тариф"). З розвитком технологій ефективність панелей постійно зростає, а їхня ціна знижується.

Скільки ж це коштує?

Ціна встановлення сонячної системи залежить від потужності та якості обладнання. Наприклад:

Система потужністю 5 кВт для приватного будинку коштує близько 5 000 – 7 000 $ . Це включає вартість панелей, інвертора, кріплень і монтажу.

для приватного будинку коштує близько . Це включає вартість панелей, інвертора, кріплень і монтажу. Додаткова батарея для накопичення енергії може додати ще 2 000 – 3 000 $ до загальної суми.

Чи вигідно це?

Припустимо, середня сім'я споживає 300 кВт⋅год електроенергії на місяць. При тарифі 2,5 грн/кВт⋅год (умовно), витрати на електроенергію становлять 750 грн на місяць. Установка сонячних панелей потужністю 5 кВт дозволить:

Зекономити 90–95% витрат на електроенергію.

Окупність системи відбудеться за 6–10 років залежно від регіону, рівня сонячної інсоляції та програм підтримки.

Приклад: Київ

Для будинку в Києві система 5 кВт генерує в середньому 5 500 кВт⋅год на рік, що майже повністю покриває потреби середньої сім'ї. За 10 років сума економії становитиме близько 90 000 грн, а після завершення окупності ви отримуватимете майже безкоштовну електроенергію.

Чи є ризики?

Початкові витрати: Вартість обладнання й монтажу може бути значною.

Вартість обладнання й монтажу може бути значною. Залежність від погоди: Узимку або в похмурі дні генерація енергії знижується.

Узимку або в похмурі дні генерація енергії знижується. Необхідність обслуговування: Панелі потребують періодичного очищення та технічного обслуговування.

Встановлення сонячних панелей може бути вигідним інвестиційним кроком для зниження витрат на електроенергію. Однак важливо оцінити свої потреби, вивчити умови підключення та розглянути можливості підтримки від держави або місцевих програм.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи справді вигідно встановлювати автономне опалення в квартирі.