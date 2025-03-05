Був урологом і помер у 91 рік: де похований "таємний" брат Путіна і який вигляд він мав

Рік тому не стало двоюрідного брата диктатора Євгена Путіна

Російський диктатор Володимир Путін приховує своє особисте життя за сімома замками. Це стосується його дітей від гімнастки Аліни Кабаєвої, а також далеких родичів. Рік тому на 92 році життя помер його двоюрідний брат.

Про смерть Євгена Путіна стало відомо після того, як у росЗМІ повідомили про призначення його дочки на високу посаду заступника міністра Міноборони РФ. Нею виявилася племінниця Путіна — 52-річна Анна Цивільова.

Євген Путін — що про нього відомо

Батьки Євгена та Володимира Путіна, Михайло Спиридонович та Володимир Спиридонович, були рідними братами. Двоюрідний брат російського диктатора був провідним урологом з Іваново, який займався лікарською практикою у 1970-1990-х роках. У цьому місті родина Євгена Путіна мешкала на вулиці Сакко до 2002 року.

Євген Путін (у дитинстві) з мамою Тетяною Дмитрівною, 1946 рік

Відомо, що після того, як Путін прийшов до влади, його родичі переїхали з Іваново до Москви.

Євген Путін унизу справа

Дочка Євгена Путіна (на фото вище — Анна Путіна в дитинстві) знаходиться у шлюбі з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим. У 2018 році він передав дружині 70% компанії "Колмар" — однієї з найбільших вугледобувних компаній Росії. Син Євгена, Михайло, є членом правління "Газпрому".

Дочка Євгена Путіна – Анна з чоловіком (зліва). Син – Михайло Путін (справа)

Де похований Євген Путін

"Таємний" брат Путіна помер у березні 2024 року. Відомо, що похорон чоловіка відбувся 10 числа. Свої останні роки Євген Путін прожив у Суздалі. Ймовірно, на одному з місцевих цвинтарів він і похований.

Відстань від Москви до міста Суздаль

Раніше ми писали, який український політик закликав фізично усунути Путіна. Він одружений на відомій журналістці.