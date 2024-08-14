Бізнес на водійських правах. Як виглядає нова "схема" купівлі в сервісних центрах

Екзаменатори освоїли "пасивний дохід" за 20 хвилин

Останні кілька років в Україні стали періодом змін і реформ з отримання водійських прав. Правила постійно вдосконалюють: машини та кабінети нашпиговані камерами відеоспостереження, а теорію можна вчити самотужки. Учні не обмежені кількістю спроб і менше бояться, що екзаменатор завалить їх на третій спробі виїзду в місто.

Та хоч би якими амбітними здавалися ці нововведення, корупціонери зуміли пристосуватися. Щоправда, в оригінальному форматі — тепер це пасивний заробіток, який у школі корупційних стартапів можна було б назвати "Як заробити 20 000 грн за 20 хвилин".

"Телеграф" поспілкувався з декількома інструкторами, аби з’ясувати, що вигадують ділки у теперішні часи.

Секрет пасивного заробітку

За свідченням інструктора, який побажав залишитися анонімним, "рішали" біля сервісних центрів нікуди не зникли. Проте є кілька змін, що роблять їхню роботу складнішою:

Теоретичний іспит тепер складають лише самостійно, адже класи обладнані камерами;

тепер складають лише самостійно, адже класи обладнані камерами; Практичний іспит відбувається в умовах зйомки, зокрема, видно, хто саме перебуває за кермом. Інша камера направлена на ноги пасажира на передньому сидінні, аби той не натискав на педалі замість учня.

Головна відмінність у тому, що раніше треті особи натискали на педалі за учня, допомагаючи скласти іспит. А екзаменатор сидів на задньому сидінні і "не помічав" цього.

Зараз, розповідає інструктор, учень має сам сісти за кермо і натискати на педалі, володіючи хоча б мінімальними навичками водіння. Сприяння ж полягає у відсутності зауважень. Учню просто не перешкоджають і заплющують очі на помилки.

В таких умовах можна їхати хоч на першій передачі зі швидкістю 15 км/год протягом усіх 20 хвилин, що є стандартним часом для іспиту у місті. Екзаменатор може "не помічати", чи тримає водій смугу, адже камера її не фіксує. Чи створює таке водіння аварійну ситуацію — запитання риторичне.

Ще одна цікава риса — учень не має гарантії, що складе іспит з першого разу. Інструктор пояснив, що іноді екзаменатори навіть спеціально влаштовують дві спроби, аби не викликати підозр.

Наприклад, саме така "схема" діє у горезвісному київському сервісному центрі №8042 на вулиці Мрії, 19 (раніше — Туполєва). Організовують її з допомогою матеріально зацікавлених інструкторів автошкіл. Ціна питання — до 20 тисяч гривень.

Про вигідність "бізнесу на правах" свідчить такий факт як автопарк екзаменаторів СЦ №8042: Toyota Land Cruiser Prado, BMW 5 2020р, Skoda Superb 2022р, Ауді Q7, Cadillac CTS та інші.

Спроби сайту "Телеграф" отримати коментар Головного сервісного центру МВС України з приводу такої ситуації не увінчалися успіхом. Однак сподіваємося, що після цієї публікації керівництво або уповноважені клерки будуть більш прихильними до видання.

Раніше "Телеграф" повідомлявпро те, які існують ознаки поганої автошколи. Тут варто звернути увагу одразу на декілька складників.