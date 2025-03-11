Нічний хижак у вас вдома: в Україні можна недорого купити домашнього їжака

Їжак – цікавий, але не найпростіший вихованець

Їжачок із реклами соку має мало спільного із реальною твариною. Їжаки — справжні хижаки, які потребують особливого корму та можуть налякати вночі. Нічні тварини, вони тупають та копирсаються у підстилці саме у темний час доби.

Їжачки – одинаки. Їм не потрібно багато уваги, така тварина не підійде тим, хто хоче лагідного й завжди контактного улюбленця. Сайт, що займається продажем їжаків, наголошує на необхідності особистого простору для цих тварин.

Коштують вони не так дорого. За їжака-самця потрібно викласти 1500 грн, а за самицю — 1700 грн. Дорожче обійдеться приладдя для утримання.

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Де живуть їжаки в квартирі

Їжаку потрібен просторий тераріум або клітка з твердим дном – не дротяним, щоб він не поранив лапки. Оптимальна температура – 22–26°C, бо ці тварини не люблять холоду й можуть впасти у сплячку. Для активного способу життя їжаку необхідне бігове колесо.

Що їдять їжаки в неволі

Не фрукти! Їх можна давати зовсім трохи. Основу раціону їжаків складають комахи, наприклад, цвіркуни та особливий корм. Для підтримки здоров’я їжакам можуть знадобитися вітаміни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екзотичною кішкою вже нікого не здивуєш. Як хатніх улюбленців продають полозів із цікавим забарвленням, волохатих павуків-птахоїдів чи навіть справжню зірку соцмереж — капібару.