Сплошные руины: как сейчас выглядит Константиновка в 10 км от россиян (фото, видео)

В Константиновке поврежден или полностью разрушен едва ли не каждый жилой дом

Город Константиновка Донецкой области, к которому все ближе подбираются российские военные, превратился в настоящие руины. Враг бьет о нему ежедневно, разрушая жилые дома, заведения, парки, площадки, авто и другое.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Константиновке и показал, как она сейчас выглядит. К слову, город в настоящее время закрыт.

Улицы практически опустевшие. Встретить людей — большая редкость.

В Константиновке поврежден или полностью разрушен едва ли не каждый жилой дом. В некоторых нет крыши, а в некоторых и вовсе посыпались этажи.

В таких домах сейчас укрываются от холода и дождя уличные животные.

Помимо жилых домов враг просто бьет по городу, уничтожая абсолютно все. Видны следы разрушений остановки общественного транспорта, автомобилей, различных зданий.

Справка: как пишет "Радио Свобода", Константиновка – это давняя цель агрессора, захват которой откроет ему путь с юга на Дружковку и самый большой город свободной части Донбасса Краматорск. А за Краматорском лежит еще один большой город, Славянск.

Военные аналитики называют город "следующей целью армии России на Донбассе".

В конце апреля 2025 года начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что население Константиновки сократилось вдвое. Сейчас в город 15 тысяч человек.

"Четыре месяца назад было более 30 тысяч населения, а сейчас 15 тысяч в городе Константиновка остается", — отметил Филашкин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас выглядит легендарный завод "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенный во время боев в начале полномасштабного вторжения России. Петр Андрдющенко показал свежие кадры.