Сплошные руины: как сейчас выглядит Константиновка в 10 км от россиян (фото, видео)
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В Константиновке поврежден или полностью разрушен едва ли не каждый жилой дом
Город Константиновка Донецкой области, к которому все ближе подбираются российские военные, превратился в настоящие руины. Враг бьет о нему ежедневно, разрушая жилые дома, заведения, парки, площадки, авто и другое.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Константиновке и показал, как она сейчас выглядит. К слову, город в настоящее время закрыт.
Улицы практически опустевшие. Встретить людей — большая редкость.
В Константиновке поврежден или полностью разрушен едва ли не каждый жилой дом. В некоторых нет крыши, а в некоторых и вовсе посыпались этажи.
В таких домах сейчас укрываются от холода и дождя уличные животные.
Помимо жилых домов враг просто бьет по городу, уничтожая абсолютно все. Видны следы разрушений остановки общественного транспорта, автомобилей, различных зданий.
Справка: как пишет "Радио Свобода", Константиновка – это давняя цель агрессора, захват которой откроет ему путь с юга на Дружковку и самый большой город свободной части Донбасса Краматорск. А за Краматорском лежит еще один большой город, Славянск.
Военные аналитики называют город "следующей целью армии России на Донбассе".
В конце апреля 2025 года начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что население Константиновки сократилось вдвое. Сейчас в город 15 тысяч человек.
"Четыре месяца назад было более 30 тысяч населения, а сейчас 15 тысяч в городе Константиновка остается", — отметил Филашкин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас выглядит легендарный завод "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенный во время боев в начале полномасштабного вторжения России. Петр Андрдющенко показал свежие кадры.