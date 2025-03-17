ШІ передбачив три сценарії підсумків бесіди Путіна та Трампа: чого можна чекати

Варіанти названі від гарного до песимістичного

Президент США Дональд Трамп поговорить із російським лідером Володимиром Путіним 18 березня. Ця подія викликає значний інтерес, особливо через його потенційний вплив на Україну.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у штучного інтелекту, якими можуть бути результати цієї розмови. ШІ Grok зміг навести одразу три можливі сценарії переговорів. Кожен із цих сценаріїв матиме різні наслідки для України.

Grok – це чат-бот із штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI.

Важливо відзначити, що сценарії, які тут наводить ШІ, не є точним прогнозом того, як пройде розмова двох лідерів. Однак цікаво було дізнатися, який результат цієї події зможе змоделювати штучний інтелект.

Оптимістичний сценарій

Путін та Трамп домовляться про негайне припинення вогню в Україні. Американський президент переконуватиме главу Кремля розпочати мирні переговори за участю України та міжнародних посередників.

Путін, своєю чергою, погоджується на поступки, щоб не нарватися на нові санкції та покращити міжнародний імідж Росії.

Наслідки: за такого сценарію, як зазначає ШІ, Україна отримає шанс стабілізувати ситуацію на сході країни та зосередитися на економічному відновленні. Припинення вогню допоможе швидше дійти дипломатичного вирішення питання територіальної цілісності. Водночас це може прискорити інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО,

Імовірність: оптимістичний сценарій можливий лише за умови значних компромісів з обох боків. Зараз це виглядає складним через глибокі розбіжності між США та Росією щодо України.

Реалістичний сценарій

ШІ вказує, що в цьому випадку йдеться про часткове припинення вогню із жорсткими умовами.

Трамп та Путін досягають угоди про часткове припинення вогню, але з умовами, які не влаштовують Україну повністю. Наприклад, РФ може погодитися заморозити конфлікт в обмін на визнання контролю за певними територіями або на відмову України від вступу до НАТО.

Американський президент може підтримати такий компроміс, таким чином продемонструвавши своїм виборцям "мирне досягнення".

Наслідки: Перед Україною стане складний вибір, який може спричинити внутрішньополітичну напругу через незадоволення суспільства умовами угоди. Часткове припинення вогню дасть на якийсь час затишшя, проте не вирішить ключових проблем, таких як статус окупованих територій. Це може призвести до затяжних переговорів та нестабільності.

Імовірність: такий сценарій виглядає найімовірнішим, враховуючи інтереси Трампа та Путіна. Лідери можуть шукати компроміс, який дасть їм шанс зберегти особу. Проте не обов’язково, що цей сценарій буде вигідним для України.

Песимістичний сценарій

Розмова не призводить до конкретних домовленостей. Трамп може намагатися натиснути на Путіна, однак у РФ відмовляються від поступок. Президент США у відповідь може посилити санкції. Однак це не призведе до кінця воєнних дій в Україні.

Наслідки: конфлікт продовжується, посилюючи економічні та гуманітарні проблеми. Міжнародна підтримка може слабшати через втому від тривалого протистояння.

Україна продовжує боротися за територіальну цілісність, але без значного прогресу у переговорах.

Імовірність: третій сценарій є реальним, якщо Путін не захоче йти на компроміси, а Трамп не знайде ефективних важелів впливу на Росію.

Висновок

Розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна може суттєво вплинути на Україну. Проте результат залежатиме від готовності обох лідерів до компромісів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про переговори з Росією сказав штучний інтелект? Дітище Маска виявилося розумнішим за нього.