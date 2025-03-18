Для них обов'язкова військова підготовка. Хто та як проходитиме БЗВП у 2025 році

Студент, який не складе іспит, може бути відрахований

Строкову службу у 2025 році замінить базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона стане обов'язковою для більшості громадян призовного віку, зокрема для студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше про це пишуть Факти ICTV. БЗВП — це інтенсивне навчання в умовах, максимально наближених до бойових. Проводять підготовку досвідчені інструктори з реальним бойовим досвідом.

Головна мета — підготувати громадянина до виконання бойових завдань як у мирний, так і у воєнний час. Під час базової підготовки навчають:

поводження зі зброєю та її застосування;

дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості);

надання домедичної допомоги;

надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;

поводження з саморобними вибуховими пристроями;

дотримання норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.

Кого стосується обов’язкова підготовка

З 2025 року базову підготовку проходитимуть:

громадяни призовного віку;

військовозобов’язані;

резервісти;

поліцейські;

особи, що отримали українське громадянство після проходження аналогічної підготовки в інших країнах;

інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.

Жінки можуть долучитися до практичних занять за власним бажанням.

Що буде, якщо не скласти іспит

Особлива увага приділяється студентам. Якщо студент не складе іспит з базової підготовки або отримає незадовільну оцінку, його можуть відрахувати з вишу. Це означає, що без успішного завершення БЗВП подальше навчання у ЗВО буде неможливим.

Як організована базова підготовка

Підготовка проводиться під керівництвом Міністерства оборони України разом із місцевими адміністраціями, спортивними та громадськими організаціями. Заняття складаються з теоретичної та практичної частин, причому не менш ніж 70% навчального часу виділено на практику (наприклад, стрільби бойовими патронами на полігонах).

Базова загальновійськова підготовка проводиться:

у вищих військових навчальних закладах;

у військових навчальних підрозділах вишів;

у навчальних частинах (центрах) ЗСУ та інших військових формуваннях;

у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

у закладах вищої освіти всіх форм власності.

Хто може не проходити БЗВП

Від проходження базової загальновійськової підготовки звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Нагадуємо, що військову підготовку введуть як окрему навчальну дисципліну в усіх вищих навчальних закладах з 1 вересня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що українські студенти зможуть звільнитися від базової загальновійськової підготовки за певних умов. Є всього три підстави.