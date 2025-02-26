Чи повинні студенти повідомляти ТЦК про свій вступ

Юрист розповів, хто несе за це відповідальність

Студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Зокрема люди, які вступають до навчальних закладів, не мають обов'язку повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК) про свій вступ.

Згідно з новими роз'ясненнями, це повинні робити керівники навчальних установ. У разі невчасного повідомлення, адміністрація навчальних закладів може бути оштрафована за порушення цього зобов'язання, пояснює адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

До юриста звернувся військовозобов'язаний громадянин, який навчається в університеті та хвилювався за можливий штраф за те, що не повідомив ТЦК про свій вступ.

Айвазян уточнив, що студентам не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування для оформлення відстрочки. Це можна зробити через платформу "Резерв+".

Адвокат зазначив, що навчальні заклади повинні надати цю інформацію до ТЦК. У разі недотримання цього зобов'язання, керівники установ можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

"Відповідно до Постанови КМУ №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" навчальний заклад зобов'язаний повідомляти ТЦК про зарахування нових студентів", — підкреслив юрист.

Нагадуємо, що студенти, які навчаються за денною або дуальною формою у професійно-технічних училищах, фахових коледжах, університетах, а також аспіранти, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак у цьому правилі є нюанси, які варто враховувати.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію", відстрочка діє до моменту отримання диплома або відрахування з навчального закладу. Однак студенти, які переходять з одного освітнього рівня на інший, можуть залишитися без відстрочки на певний період.

Раніше "Телеграф" писав, де та які повістки вручатимуть українцям у березні. Якщо людина отримала повістку, вона зобов’язана з’явитися до ТЦК у вказаний у ній термін.