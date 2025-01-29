Що таке БЗВП та чому через неї можуть відрахувати студента

Вона складається з теоретичних та практичних занять

Восени 2025 року для українських студентів почнеться базова загальновійськова підготовка (БЗВП). У Міністерстві оборони України заявили, що студенти-чоловіки, яких визнано придатними до військової служби, будуть відраховані з навчальних закладів у разі відмови проходити практичну частину БЗВП.

Про це пише Судово-юридична газета. На порталі зазначають, що базова загальновійськова підготовка – це програма, інтегрована в освітній процес українських вишів, вона спрямована на формування основних військових навичок, підвищення обороноздатності країни та підготовку молоді до можливого захисту держави.

Програма БЗВП передбачає 300 академічних годин, які поділено на:

90 годин теоретичних занять у навчальних закладах;

у навчальних закладах; 210 годин практичної підготовки у військових частинах і навчальних центрах ЗСУ.

Хто повинен проходити навчання

Базову загальновійськову підготовку повинні пройти чоловіки-студенти до 25 років, які визнані придатними до військової служби.

Також до програми добровільно можуть долучитися жінки, але лише за умови постановки на військовий облік.

Після успішного проходження курсу студенти складуть військову присягу та отримають сертифікат, який звільняє їх від обов’язкової строкової служби.

Як проходитиме навчання

Процес БЗВП:

теоретична підготовка здійснюватиметься в межах освітнього процесу як окрема дисципліна;

практична частина проходитиме під час канікул;

навчання проводитимуть досвідчені військовослужбовці у відставці, які мають відповідну підготовку.

Що включає практична підготовка

Студенти отримають знання та навички з:

тактики ведення бою;

надання домедичної допомоги;

поводження зі стрілецькою зброєю;

військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права.

Практична частина також передбачає ознайомлення з військовою технікою та використання стандартного стрілецького озброєння ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які не пройдуть базову військову підготовку. Успішне проходження курсу є необхідною умовою для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.