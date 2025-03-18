Для них обязательна военная подготовка. Кто и как будет проходить БОВП в 2025 году

Студент, который не сдаст экзамен, может быть отчислен

Срочную службу в 2025 году заменит базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Она станет обязательной для большинства граждан призывного возраста, в частности, для студентов высших учебных заведений.

Детальнее об этом пишут Факты ICTV. БОВП – это интенсивное обучение в условиях, максимально приближенных к боевым. Проводят подготовку опытные инструкторы с реальным боевым опытом.

Главная цель – подготовить гражданина к выполнению боевых задач как в мирное, так и в военное время. Во время базовой подготовки обучают:

обращение с оружием и его применение;

действия на поле боя (передвижение и ориентировка на местности);

оказание к медицинской помощи;

предоставление первичной психологической помощи и самопомощи;

обращение с самодельными взрывными устройствами;

соблюдение норм интернационального гуманитарного права и правил ведения войны.

Кого касается обязательная подготовка

С 2025 года базовую подготовку будут проходить:

граждане призывного возраста;

военнообязанные;

резервисты;

полицейские;

лица, получившие украинское гражданство после прохождения аналогичной подготовки в других странах;

другие категории граждан, изъявивших желание присоединиться к национальному сопротивлению.

Женщины могут приобщиться к практическим занятиям по собственному желанию.

Что будет, если не сдать экзамен

Особое внимание уделяется студентам. Если студент не сдаст экзамен по базовой подготовке или получит неудовлетворительную оценку, его могут отчислить из вуза. Это означает, что без успешного завершения БОВП дальнейшее обучение в ЗВО будет невозможным.

Как организована базовая подготовка

Подготовка проводится под руководством Министерства обороны Украины с местными администрациями, спортивными и общественными организациями. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем не менее 70% учебного времени выделено на практику (например, стрельбы боевыми патронами на полигонах).

Базовая общевойсковая подготовка проводится:

в высших военных учебных заведениях;

в военных учебных подразделениях вузов;

в учебных частях (центрах) ВСУ и других военных формированиях;

в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

в высших учебных заведениях всех форм собственности.

Кто может не проходить БОВП

От прохождения базовой общевойсковой подготовки освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

Напомним, что военную подготовку введут как отдельную учебную дисциплину во всех высших учебных заведениях с 1 сентября 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские студенты смогут освободиться от базовой общевойсковой подготовки при определенных условиях. Есть всего три основания.