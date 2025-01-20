Українські студенти зможуть звільнитися від базової загальновійськової підготовки за певних умов

Є всього три підстави

Восени 2025 року в Україні з'явиться базова загальновійськова підготовка для чоловіків віком від 18 до 25 років. Деякі категорії громадяни звільняються від проходження БЗВП.

Однією з основних підстав є непридатність до військової служби. Про це повідомив заступник голови Міністерства оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За словами Мельника, звільнені від БЗВП будуть:

громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;

громадяни України, які вже пройшли військову службу.

Нагадуємо, БЗВП має замінити строкову службу, яку скасували. Кожен українець віком від 18 до 25 років зможе самостійно обрати період для проходження БЗВП, але завершити її необхідно до досягнення 24 років.

Студентів, які не виконають цю вимогу, можуть відрахувати з навчального закладу, згідно з рішенням Кабінету Міністрів.

Для жінок участь у базовій військовій підготовці є добровільною . Однак Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт, за яким на військовий облік ставитимуть жінок , які пройдуть БЗВП . Документ набуде чинності після підпису президента.

Раніше "Телеграф" писав, чи відрахують, якщо не склав іспит з військової підготовки у виші. БЗВП складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять.