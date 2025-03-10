Мрієте про капібару? В Україні цих тварин продають майже за $6000 (фото)

Ця тварина мирно співіснує з іншими домашніми улюбленцями

Капібара — одна з тварин, популярність якої завдяки соціальним мережам тільки росте. Цей гризун, який походить із Південної Америки, є найбільшим в світі.

Купити собі цю дуже популярну тварину можна і в Україні. Ціна на капібару чимала — 236 500 грн, що еквівалентно понад 5 700 доларів США. І це не єдині витрати, адже для капібар потрібно влаштувати гарне місце для проживання. В оголошенні, окрім опису потрібних умов, також вказане походження тварини: "Капібара нашого розведення".

Капібара в Україні

Що відомо про капібар

Дорослі капібари зазвичай важать від 35 до 66 кг. В неволі вони можуть жити до 12 років, в природі — до 10 років. Харчуються капібари рослинною їжею.

Що потрібно мати вдома, щоб тримати капібару

Капібари люблять простір, тож клітки для них буде замало — потрібен загін або вольєр, обов'язково з великим чагарником для відпочинку в тіні та басейном довжиною не менше 4 м і глибиною від 1 м. Капібари полюбляють свіжу траву, зерно, фрукти та овочі, можна давати спеціальний сухий корм. В Україні капібари живуть здебільшого в зоопарках.

Капібари легко звикають до нових господарів, добре приручаються і навіть піддаються дресуванню. Їм треба гуляти, можна виводити на спеціальній шлейці в парк чи зелену зону на вулиці. В Києві так нещодавно гуляли зі справжньою видрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед незвичних хатніх улюбленців — не тільки домашні білки, а й навіть волохаті павуки-птахоїди. Така екзотична тварина також вимагає догляду.