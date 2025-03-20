В Киеве продают редкую зеленую змею за 750 евро (фото, видео)
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В дикой природе эти пресмыкающиеся живут в Юго-Восточной Азии
В Киеве выставили на продажу редкую экзотическую змею – изумрудного полоза. Это дневной древесный вид, который дорастает до 90-120 см и считается ручным, если за ним правильно ухаживать.
Соответствующее объявление опубликовано в сети. По словам продавца, у этой змеи хороший аппетит, питается мышами и крысами соответствующего размера, а для ее содержания требуется специально оборудованный террариум.
Изумрудный полоз имеет светло-зеленую или желто-зеленую окраску, большая голова и большие глаза делают его внешность особенно эффектной.
Хвост может быть контрастного красного или оранжевого цвета.
В природе этот вид обитает в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме и Индонезии.
Он ведет дневной образ жизни, преимущественно находясь на деревьях, а также охотится на птиц в полете.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве продают азиатского леопардового кота — дикое животное, хоть по размерам и похожее на домашнюю кошку. Они похожи на миниатюрных леопардов и обычно живут в густых джунглях или лесах. Эту кошку называют еще универсальным охотником, а в Гонконге охраняют как редкую.