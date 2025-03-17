Майже 100 тисяч гривень просять за папугу патріотичних кольорів (фото, відео)

Це не просто великий папуга, а справжній вибух кольорів і характеру. Він є одним із найвідоміших екзотичних птахів у світі

В Україні з екзотів з Південної Америки продають не тільки капібар, а й папуг. Зокрема, синьо-жовтий ара (Ara ararauna). Понад мільйон синьо-жовтих ар живе у неволі, що робить його одним із найпоширеніших видів ара в світі.

Такого улюбленця в Україні можна придбати за 94 500 грн або ж $2277. Таку суму просять не за дорослого птаха, а за самостійне пташеня. Купуючи такого папугу варто пам’ятати — ара вимагають певних умов утримання.

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Гігантський папуга у вашій оселі: чого очікувати від ара

Ара має гучний голос і не соромиться його використовувати. Вони кричать, не тільки, щоб поспілкуватися, а просто у вираженні емоцій.

Їм властиве деструктивне жування — без достатньої кількості іграшок, стіни можуть постраждати. Ара — папуги чималі: довжина до 90 см, вага – до 1,5 кг. Через великі розміри їм потрібно багато простору для польотів: ідеальний вольєр має бути не меншим за 15 метрів у довжину.

Птах може пережити господаря

У дикій природі ара може жити 30–35 років. В неволі, за умови гарного догляду — понад 60 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що інших популярних папуг, які є символом кохання в Україні можна купити в сотні разів дешевше. Мова про нерозлучників, які коштують по 500 грн птах.