Комісія визнала придатним, попри проблеми зі здоров'ям? Як оскаржити рішення ВЛК

Є чіткі терміни подачі скарг

Військово-лікарська комісія (ВЛК) оцінює стан здоров’я і визначає придатність громадян до військової служби. Українське законодавство передбачає можливість оскарження рішень комісії.

Що робити, якщо ви не згодні з рішенням медкомісії, розповіла пресслужба Міністерства юстиції України. Пройти військово-лікарську комісію важливо у таких ситуаціях:

для отримання відпустки для лікування — якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);

для поєднання поранення (травми, контузії, каліцтва) з умовами отримання поранення — на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення пов'язане із захистом Батьківщини);

для визначення подальшого ступеня придатності до проходження служби;

для того, щоб зафіксувати діагнози, які має людина станом на сьогодні.

Рішення ВЛК про придатність до служби чинне протягом 12 місяців з дати проведення медичного огляду. Водночас якщо комісія визнає військовослужбовця непридатним до служби або тимчасово непридатним із переоглядом через 6-12 місяців, постанову потрібно реалізувати негайно.

Хто має право направити на ВЛК

Направлення на медичний огляд можуть видавати:

командири військових частин та їхні заступники;

керівники ТЦК та СП;

начальники закладів охорони здоров’я та органів військового управління;

прокуратура, слідчі органи та суд.

Які документи взяти з собою на медогляд

Для проходження ВЛК потрібно мати з собою такі документи:

направлення на медичний огляд;

військовий квиток або інше посвідчення особи;

медичну книжку та службову характеристику;

фотокартку розміром 3х4 см;

довідку про обставини отримання поранень, якщо огляд стосується травм, контузій або каліцтв.

Як оскаржити рішення ВЛК

Законодавство України передбачає два способи оскарження рішень ВЛК: досудовий і судовий.

Досудовий порядок

Якщо рішення ВЛК районного або міського ТЦК та СП не задовольняє військовослужбовця, він може подати скаргу до обласного ТЦК або Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК). Якщо рішення прийняте ВЛК обласного рівня, скарга подається безпосередньо до ЦВЛК.

Судовий порядок

У разі незгоди з рішенням ЦВЛК, військовий має право звернутися до адміністративного суду. Для цього необхідно підготувати заяву про перегляд постанови, додавши до неї всі необхідні документи та чітко виклавши підстави для оскарження.

Строки подання скарги

Закон встановлює чіткі терміни для оскарження:

Досудовий порядок — три місяці з дня отримання рішення про відмову або незгоду з попереднім рішенням.

Судовий порядок — шість місяців із дня, коли військовослужбовець дізнався про порушення своїх прав.

Раніше "Телеграф" писав, як обрати місце проходження ВЛК у "Резерв+". Доступно три види локацій, де можна пройти медкомісію.