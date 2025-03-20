Как выйти из состояния стресса после войны. Психотерапевт дала шесть советов
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Есть риск того, что украинцы никогда не смогут спать спокойно
Чтобы выйти из состояния стресса, вызванного войной, потерей родных и территорий, отсутствием наказания виновных, тотальной несправедливостью и т.д., украинцы должны использовать специальную модель преодоления стресса.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она объяснила, как нам следует избавляться от негативных установок.
Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния".
Она признает, что риски того, что украинцы уже никогда не смогут спать спокойно, существуют, но они не должны формировать наше отношение к будущему.
— Чтобы правильно настроить себя, можно воспользоваться ресурсоориентированной моделью стрессопреодоления. Ее создал основатель израильского Центра стрессопреодоления, профессор Мули Лахад, — говорит кандидат психологических наук. — Называется эта система "basic Ph", где:
B – Belief & values — это вера и ценности. Да, мы больше не верим соседям, но теперь мы верим в свои силы. Мы ценим близких больше, чем раньше, и это большой ресурс и опора для нас, говорит эксперт.
A – Affect — это выражение эмоций и чувств. Наше эмоциональное состояние сейчас колеблется от ненависти и агрессии до разочарования и истощения. Наблюдайте за этим и старайтесь вымещать негативные переживания с помощью спорта, медитации, танцев или искусства, продолжает психолог.
S – Socialization — это социальные связи. Окружайте себя людьми, которые могут вас понять и поддержать, с которыми вы как одна команда сможете двигаться дальше в любой сфере, надеется психотерапевт.
I – Imagination — это воображение и мечты. Нам нужно настраиваться на то, что, несмотря ни на что, мы адаптируемся, защитимся и обязательно все преодолеем. Не прекращайте верить, мечтать и максимально реалистично представлять этот сценарий, добавляет эксперт.
C – Cognition, thought — это когнитивные стратегии. Если мы спокойно и трезво анализируем все происходящее вокруг, у нас развивается критическое мышление. С ним мы не верим во все, что предлагает пропаганда, не теряем лимбическую систему и рационализацию, объясняет психолог.
Ph – Physical — это физическая активность и телесные ресурсы. Заботьтесь о своем физическом состоянии, своем теле и здоровье. Стресс вырабатывается гормональной системой с участием кортизола, адреналина, норадреналина и других нейромедиаторов. Чтобы избавиться от них, нам нужны физические нагрузки и дыхательные упражнения, подытожила Светлана Арефния.
Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как реагировать на изменения в интимных отношениях во время войны.
"Телеграф" обращает внимание читателей на то, что за любыми советами по конкретным психологическим проблемам нужно индивидуально обращаться к специалистам.