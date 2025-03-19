Україна і США готуються до переговорів про мир: де та коли відбудеться наступна важлива зустріч

Точна дата зустрічі наразі невідома

Найближчими днями в Саудівській Аравії відбудеться зустріч технічних груп України та США. Обговорюватимуть вони розширення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у заяві Офісу президента України. Інформацію підтвердила й речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс. За її словами, на зустрічі будуть присутні "високопосадовці, які займатимуться технічними рамками" перемовин.

Вона не уточнила, чи буде формат двостороннім або тристороннім, зазначивши, що це питання ще узгоджується.

Серед ключових тем переговорів – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лідери України та Росії погодилися зупинити атаки на енергетичні об’єкти, якщо така домовленість буде дотримана обома сторонами.

Також під час зустрічі обговорять питання енергопостачання та українських АЕС. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відігравати важливу роль у захисті та управлінні українськими енергетичними об’єктами.

Окремою темою переговорів стане питання повернення зниклих і викрадених під час війни українських дітей. Брюс зазначила, що Трамп пообіцяв тісно співпрацювати для забезпечення їхнього повернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" спитав у нейромережі Grok, яка ймовірність того, що Трамп розпочне жорстку політику щодо Росії, бо буде злим на Путіна? Розбираючи це питання, штучний інтелект сказав, що у стосунках американського та російського президентів історично були і компліменти, і приховане суперництво.