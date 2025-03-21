В Раду не вернется? Николаю Тищенко продлили домашний арест
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Адвокат просил суд снять арест, поскольку он препятствует депутатской деятельности
Николай Тищенко будет под круглосуточным домашним арестом еще два месяца. Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения народному депутату. Речь идет о деле незаконного лишения свободы бывшего бойца подразделения "Кракен".
Об этом сообщило "Суспільне". Во время заседания адвокат Тищенко отрицал риски побега и заявил, что домашний арест препятствует депутатской деятельности. Сам Тищенко заверил, что не знаком с потерпевшим и первым увидел его в суде.
"У Тищенко столько социальных связей, никакого намерения скрываться от суда нет. В то же время избранная обвинением мера пресечения лишает возможности хотя бы посещать возложенные на последнего обязанности депутата, члена комитета Верховной Рады Украины", — подчеркнул адвокат.
Аналогичное ходатайство рассматривалось в отношении другого фигуранта дела – экс-полицейского Богдана Писаренко. Его адвокат просил разрешить ночной арест, чтобы подзащитный мог работать.
По версии следствия, в июне 2024 года в центре Днепра группа лиц в форме напала на военного Дмитрия Мазоху и незаконно его удерживала. ДБР считает, что действия координировал именно Тищенко. В случае доказывания вины ему грозит до 5 лет заключения.
Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что адвокатом Николая Тищенко оказался Евгений Солодко, в свое время защищавший организатора "титушек" Юрия Крисина. Его в криминальных кругах знают по кличке "Шкаф", "Шрек" или "Крыса".