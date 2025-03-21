В Раду не вернется? Николаю Тищенко продлили домашний арест

Адвокат просил суд снять арест, поскольку он препятствует депутатской деятельности

Николай Тищенко будет под круглосуточным домашним арестом еще два месяца. Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения народному депутату. Речь идет о деле незаконного лишения свободы бывшего бойца подразделения "Кракен".

Об этом сообщило "Суспільне". Во время заседания адвокат Тищенко отрицал риски побега и заявил, что домашний арест препятствует депутатской деятельности. Сам Тищенко заверил, что не знаком с потерпевшим и первым увидел его в суде.

"У Тищенко столько социальных связей, никакого намерения скрываться от суда нет. В то же время избранная обвинением мера пресечения лишает возможности хотя бы посещать возложенные на последнего обязанности депутата, члена комитета Верховной Рады Украины", — подчеркнул адвокат.

Аналогичное ходатайство рассматривалось в отношении другого фигуранта дела – экс-полицейского Богдана Писаренко. Его адвокат просил разрешить ночной арест, чтобы подзащитный мог работать.

По версии следствия, в июне 2024 года в центре Днепра группа лиц в форме напала на военного Дмитрия Мазоху и незаконно его удерживала. ДБР считает, что действия координировал именно Тищенко. В случае доказывания вины ему грозит до 5 лет заключения.

Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что адвокатом Николая Тищенко оказался Евгений Солодко, в свое время защищавший организатора "титушек" Юрия Крисина. Его в криминальных кругах знают по кличке "Шкаф", "Шрек" или "Крыса".