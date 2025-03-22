Мобилизуют ли со сколиозом? Что нужно знать мужчинам, у которых болит спина

Освобождают от призыва не только остеохондроз и спондилолиз

Непригодными к военной службе могут признать мужчин с серьезными недугами. В частности, это касается военнообязанных, которые страдают болезнями позвоночника, инфекционными артропатиями и системными болезнями соединительной ткани.

Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно действующему законодательству, освобождение от мобилизации могут получить мужчины, имеющие:

инфекционные артропатии – болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;

анкилозирующий спондилоартрит;

воспалительные полиартропатии — синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит;

системные болезни соединительной ткани — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дерматополимиозит, диффузный эоз;

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия — сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Кроме того, отсрочку от мобилизации дают со следующими заболеваниями:

болезни мягких тканей — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;

артрозы и другие поражения суставов – гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;

фибробластические нарушения;

дефекты и деформации пальцев стопы и кисти;

приобретенные деформации конечностей, а также приобретенное плоскостопие;

стеопатии и хондропатии — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедление слома перелома, стрессовые переломы, остеонекроз, юношеские и поражение хряща.

Также непригодны для службы люди с тяжелой формой плоскостопия или деформированными конечностями.

Следует отметить, что диагноз нужно подтвердить на военно-врачебной комиссии (ВВК). Для этого необходимо собрать документы, которые подтверждают наличие болезни или патологии.

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