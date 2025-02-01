Виїхати з України стане дорожче: як змінилися ціни на квитки з 1 лютого

Українцям доведеться платити більше за квитки на міжнародні залізничні рейси

З 1 лютого 2025 року в Україні піднялися ціни на квитки на міжнародні залізничні поїзди до Польщі та Угорщини. Це пов’язано зі зменшенням знижки, а також зростанням ціни енергоресурсів і витратних матеріалів.

Про те, скільки доведеться платити за квитки до Варшави та Будапешта, йдеться у матеріалі "Телеграфа": Ліміти переказів на картку, нові пільги та тарифи. Що змінилося з 1 лютого.

Вартість квитків з Києва до столиці Польщі зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Тим часом внаслідок зменшення знижки зросте вартість проїзду у найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Нагадаємо, минулого року через подорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів збитки від пасажирських перевезень досягли позначки 18 мільярдів гривень. Раніше для популяризації міжнародних повідомлень в "Укрзалізниці" запровадили спеціальні знижки. Тепер їх поступово переглядатимуть.

Проте до 31 січня 2025 року включно пасажири мали можливість придбати квитки у додатку та на офіційному сайті на зазначені рейси наступного місяця ще за старими цінами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чергове підвищення тарифу на квитки в "Укрзалізниці" може призвести до обвалу економіки, якщо держава хоча б частково не візьме на себе їхнє фінансування.