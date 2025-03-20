Квартири, авто, мільйони: як живе керівник Київського центру зайнятості (документ)

Доларовий мільйонер на державній посаді: звідки у директора центру зайнятості такі статки.

Дмитро Новицький, звичайний директор Київського міського центру зайнятості, опинився в центрі уваги завдяки своїм значним статкам. Як виявилося, у його декларації зазначено готівкові кошти в розмірі понад мільйон доларів і євро. Здавалося б, чи може така посада забезпечити такі фінансові можливості?

Освіта

2011 рік : Закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, здобувши фах "спеціаліст з фінансів".

: Закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, здобувши фах "спеціаліст з фінансів". 2023 рік: Отримав освіту за спеціальністю "менеджмент" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляється на офіційному порталі Київського міського центра зайнятості.

Кар’єра

2010 рік : Розпочав трудову діяльність як менеджер зовнішньоекономічної діяльності у ТОВ "Тіко Холдинг". Основною діяльністю компанії була оптова торгівля продуктами харчування, зокрема рибою, ракоподібними та молюсками.

: Розпочав трудову діяльність як менеджер зовнішньоекономічної діяльності у ТОВ "Тіко Холдинг". Основною діяльністю компанії була оптова торгівля продуктами харчування, зокрема рибою, ракоподібними та молюсками. 2015–2021 роки : Займав аналогічну посаду в ТОВ "Тамако-Інвест", найбільшому виробнику та експортеру в'яленої річкової риби в Україні. Завдяки його участі компанія зміцнила свої позиції, утримуючи понад 30% ринку реалізації в’яленої риби в Україні.

: Займав аналогічну посаду в ТОВ "Тамако-Інвест", найбільшому виробнику та експортеру в'яленої річкової риби в Україні. Завдяки його участі компанія зміцнила свої позиції, утримуючи понад 30% ринку реалізації в’яленої риби в Україні. 2021–2023 роки : Обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "Тамако-Інвест". За цей час компанія активно розвивалася та вдосконалювала свої операційні процеси.

: Обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "Тамако-Інвест". За цей час компанія активно розвивалася та вдосконалювала свої операційні процеси. Березень-червень 2023 року : Був радником директора Державного центру зайнятості з питань супроводу проєктів на громадських засадах.

: Був радником директора Державного центру зайнятості з питань супроводу проєктів на громадських засадах. 27 червня 2023 року: Призначений директором Київського міського центру зайнятості, де займається управлінням та розвитком послуг для сприяння працевлаштуванню в столиці.

Сім’я та власність

Сім’я: Дмитро Новицький одружений. Його дружина — Марія Володимирівна Новицька, також бізнесвумен. У подружжя є син Філіп Дмитрович Новицький. Обоє, дружина та син, мають посвідки на проживання в Італії.

Нерухомість: Сім'ї належать кілька об’єктів нерухомості. Про це свідчать дані його електронної декларації.

Квартири в Києві та Одесі (найбільша з них — 270,9 м² у Києві, придбана у 2020 році).

Земельна ділянка в Києві.

Паркомісця в Києві та Одесі.

Автомобілі: У володінні Дмитра Новицького — два автомобілі преміум-класу:

Infiniti QX70 (2014 року випуску).

Infiniti QX50 (2015 року випуску). Загальна вартість автомобілів на момент придбання перевищувала 2 мільйони гривень.

Бізнес-активи

Дмитро Новицький та його дружина є співвласниками декількох компаній:

ТОВ "ШУМЛЯЧЕ": Дружина володіє 50% частки, яку отримала у 2013 році. ТОВ "АТЛАНТ СІТІ": Марія Володимирівна є одноосібною власницею з 2020 року. ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"": Дмитро Новицький володів 50% частки з 2010 року, проте передав її (кому саме, невідомо).

Незважаючи на відносно скромну зарплату в 500 тисяч гривень за минулий рік, Дмитро Новицький задекларував чималі статки:

Готівкою у нього зберігається 418 500 євро та 360 тисяч доларів.

Його дружина, Марія Володимирівна Новицька, за минулий рік заробила близько 2 мільйонів гривень і зберігає 377 тисяч доларів та 448 700 євро у готівці.

Декларація Дмитра Новицького викликає багато запитань щодо джерел його значних статків. Водночас аналіз його професійного шляху дає деякі ключі для розуміння.

Бізнесова діяльність: Дмитро Новицький, а також його дружина, мають значний досвід у приватному бізнесі. Володіння частками в компаніях, таких як ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"", ТОВ "ШУМЛЯЧЕ" та ТОВ "АТЛАНТ СІТІ", могло стати основним джерелом доходів родини. Дружина є основною власницею бізнесів, що також пояснює значні надходження.

Дмитро Новицький, а також його дружина, мають значний досвід у приватному бізнесі. Володіння частками в компаніях, таких як ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АВТОЛИВМАШ"", ТОВ "ШУМЛЯЧЕ" та ТОВ "АТЛАНТ СІТІ", могло стати основним джерелом доходів родини. Дружина є основною власницею бізнесів, що також пояснює значні надходження. Попередня кар’єра: Роки роботи в таких компаніях, як ТОВ "Тамако-Інвест", де Новицький займав керівні посади, могли забезпечити йому високий дохід до переходу на державну службу.

Роки роботи в таких компаніях, як ТОВ "Тамако-Інвест", де Новицький займав керівні посади, могли забезпечити йому високий дохід до переходу на державну службу. Вартісне майно: Зазначена в декларації нерухомість і автомобілі, придбані раніше, могли бути накопиченими активами, що відображаються у вигляді збережених готівкових коштів.

Проте залишається незрозумілим, як родині вдалося накопичити настільки великі суми у готівці. У той час як зарплата державного службовця та навіть доходи дружини не видаються достатніми для таких обсягів збережень, виникають питання щодо можливого додаткового джерела доходів або фінансових операцій, які потребують глибшого аналізу.

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