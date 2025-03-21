Що висвітиться у "Резерв+", якщо вас виключили з військового обліку

Чоловік все одно залишається невійськовозобов'язаним

Застосунком "Резерв+" можуть користуватися навіть ті громадяни, які виключені з військового обліку. Однак статуси в них можуть бути різні.

Про це розповіли правознавці на порталі "Юристи.UA". За словами адвоката Юрія Айвазяна, встановлення "Резерв+" чоловіками, які виключені з обліку в ТЦК та СП, не зобов’язує їх до повернення на облік або виконання військових обов’язків.

"Наслідків встановлення вами "Резерв+" у статусі невійськовозобов'язаної особи не буде, якщо ви маєте побоювання з приводу того, що встановлення "Резерв+" зробить вас військовозобов'язаним", — зазначив юрист.

Які статуси можуть бути у "Резерв+"

У мобільному застосунку "Резерв+" у громадян, виключених з військового обліку, можуть відображатися різні статуси:

"Потребує уточнення" — означає, що особа є в реєстрі "Оберіг", але не закріплена за жодним територіальним центром комплектування (ТЦК).

"Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено" — свідчить про те, що дані громадянина не оцифровані або внесені некоректно.

Юрист Владислав Дерій підкреслює, що всі ці статуси не означають автоматичного повернення громадянина на військовий облік. Особа залишається невійськовозобов'язаною незалежно від того, який статус відображено у застосунку.

Експерти однозначно заявляють, що встановлення застосунку "Резерв+" не створює жодних ризиків для виключених з військового обліку осіб. Якщо ви були виключені з обліку та маєте побоювання щодо використання цього сервісу — хвилюватися не варто.

Нагадуємо, що оновити контактні дані можна у "Резерв+". Військовозобов’язані громадяни можуть уточнити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Зміна певних персональних даних здійснюється за чітко визначеним алгоритмом. Повторно вносити зміни дозволяється необмежену кількість разів, однак не частіше ніж один раз на сім днів .

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловіка можуть виключити з військового обліку. Юрист пояснив різницю між виключенням і зняттям з обліку.