Цвинтар жертв Голодомору варварськи знищили бульдозерами заради благоустрою: всі деталі

Громада обурена тим, що з ними не порадилися і знищили місце пам’яті

На Чернігівщині в селі Івківці зрівняли з землею кладовище, де поховані жертви Голодомору. Зробили це за рішенням селищної ради. Місцеві мешканці заявляють, що їх ніхто не попереджав, а коли дізналися про роботи, намагалися зупинити техніку. Однак селищний голова Роман Ювченко наполягає, що на цій території кладовища немає.

На проблему звернув увагу місцевий телеканал "Прилуки". За словами івківчанина Миколи Данілішіна, тут похований його дід, якого закопали разом з іншими загиблими в роки Голодомору. В селі пам’ятають про ці поховання, хоча офіційно ділянка не має статусу кладовища. В роки трагедії тут поховали сотні людей, багато з яких – діти.

Селищний голова пояснив, що роботи проводять відповідно до програми благоустрою. У планах – озеленити територію і встановити меморіал. Водночас громада обурена тим, що з ними не порадилися і знищили місце пам’яті.

Національний музей Голодомору-геноциду вже звернувся до влади з проханням відновити територію.

"Згідно з Національною книгою пам’яті, в роки Голодомору в Івківцях загинуло від голоду щонайменше 162 людини, серед них – велика кількість дітей. І це лише ті, чиї імена встановлено", — кажуть у музеї.

А сам цвинтар в Івківцях є одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", зазначають працівники музею.

Виконувачка обов’язки директора музею Леся Гасиджак наголосила, що в Україні немає охоронного статусу для таких кладовищ, тому місцеві громади самі вирішують їхню долю.

"На моїй пам`яті це перший випадок. Але така вона, реформа з децентралізації на практиці (на додачу до медичної). Громада не бачить сенсу в бібліотеці чи музеї — закриває і перестає фінансувати. Прийняли рішення "зробити благоустрій чагарників" — і ніхто нічого сказати не може, бо вони самі собі господарі. Всі ці старі цвинтарі, місця масового поховання періоду Голодомору на старих цвинтарях (попри те, що акумульовані на геоінформаційній системі, створений Музей Голодомору I Holodomor Museum ще в 2019 році), не мають жодного охоронного статусу. Життя показує, що треба музею брати це в свої руки і виправляти", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про унікальний музей "страстей Христових". Старий цвинтар у селі Дзигівка приховує чимало цікавого.