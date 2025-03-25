Кладбище жертв Голодомора варварски уничтожили бульдозерами ради благоустройства: все детали

Жители возмущены тем, что с ними не посоветовались и уничтожили место памяти

На Черниговщине в селе Ивковцы сравняли с землей кладбище, где похоронены жертвы Голодомора. Сделали это по решению поселкового совета. Местные жители заявляют, что их никто не предупреждал, а когда узнали о работах, пытались остановить технику. Однако поселковый голова Роман Ювченко настаивает, что на этой территории кладбища нет.

На проблему обратил внимание местный телеканал "Прилуки". По словам ивковчанина Николая Данилишина, здесь похоронен его дед, которого закопали вместе с другими погибшими в годы Голодомора. В селе помнят эти захоронения, хотя официально участок не имеет статуса кладбища. В годы трагедии здесь похоронили сотни людей, многие из которых – дети.

Поселковый голова пояснил, что работы проводятся в соответствии с программой благоустройства. В планах – озеленить территорию и установить мемориал. В то же время, жители возмущены тем, что с ними не посоветовались и уничтожили место памяти.

Национальный музей Голодомора-геноцида уже обратился к власти с просьбой восстановить территорию.

"Согласно Национальной книге памяти, в годы Голодомора в Ивковцах погибли от голода по меньшей мере 162 человека, среди них — большое количество детей. И это только те, чьи имена установлены", — говорят в музее.

А само кладбище в Ивковцах является одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", отмечают работники музея.

Исполняющая обязанности директора музея Леся Гасиджак подчеркнула, что в Украине нет охранного статуса для таких кладбищ, поэтому местные общины сами решают их судьбу.

"На моей памяти это первый случай. Но такова она, реформа по децентрализации на практике (вдобавок к медицинской). Община не видит смысла в библиотеке или музее — закрывает и перестает финансировать. Приняли решение "сделать благоустройство кустарников" — и никто ничего сказать не может, потому что они сами себе хозяева. Все эти старые кладбища, места массового захоронения периода Голодомора на старых кладбищах (несмотря на то, что аккумулированы на геоинформационной системе, созданный Музеем Голодомора I Holodomor Museum еще в 2019 году), не имеют никакого охранного статуса. Жизнь показывает, что нужно музею брать это в свои руки и исправлять", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об уникальном музее "страстей Христовых". Старое кладбище в селе Дзиговка скрывает немало интересного.