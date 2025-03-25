Дал ремня дочери и поплатился за это: суд избрал наказание горе-отцу

Мужчина должен заплатить дочери немалую компенсацию морального вреда

На Волыни пьяный отец жестоко избил свою малолетнюю дочь ремнем. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения, суд уже объявил приговор обидчику.

Об этом говорится на портале Единого реестра судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел 25 января 2025 вечером примерно в 20:00.

По данным следствия, мужчина под хмельком после словесного конфликта нанес несколько ударов кожаным ремнем ребенку участок лица, туловища и ног.

"Потерпевшая получила множественные телесные повреждения, в том числе синяки и внутренние кровоизлияния на лице, голове, руках, грудной клетке, спине и ногах. По заключению экспертов, травмы относятся к категории легких телесных повреждений", — сказано в обвинительном акте.

Учитывая все полученные данные, мужчине инкриминировали нанесение умышленных легких телесных повреждений, то есть совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины.

После избиения ребенок находился на лечении в медицинском заведении. На суде отец полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в домашнем насилии. Мужчине назначили наказание в виде общественных работ сроком 200 часов. Также его обязали пройти программу для обидчиков сроком на 3 месяца.

Кроме этого, суд установил, что отец должен выплатить дочери 100 000 гривен морального вреда. Еще с него будет взыскано 17 210 гривен 80 копеек за лечение ребенка после полученных травм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пост в соцсетях чуть ли не закончился тюрьмой для мужчины. Уже известно, что он писал.