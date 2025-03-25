Casino.ua оголосило про партнерство з APOLLO GAMES
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Співпраця з APOLLO GAMES дозволить адаптувати найновіші тренди індустрії
Онлайн-платформа Casino.ua уклала нову партнерську угоду з провайдером APOLLO GAMES. Компанія, заснована у 2007 році, є відомим виробником і розробником відеослотів із зростаючою присутністю на ключових європейських та африканських ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Casino.ua.
Як повідомляє Casino.ua, співпраця з APOLLO GAMES дозволить адаптувати найновіші тренди індустрії.
"Ми постійно працюємо над тим, щоб надавати нашим користувачам найкращий контент. Партнерство з APOLLO GAMES – це ще один важливий крок у реалізації цієї стратегії", – заявив директор Casino.ua Олександр Бабенко.
Нагадаємо, раніше Casino.ua вже оголосила про укладення угод з іншими провідними розробниками, такими як Galaxsys і SPRIBE.