Укр

Casino.ua объявило о партнерстве с APOLLO GAMES

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Casino.ua Новость обновлена 25 марта 2025, 18:05
Casino.ua. Фото пресс-служба

Сотрудничество с APOLLO GAMES позволит адаптировать новейшие тренды индустрии

Онлайн-платформа Casino.ua заключила новое партнерское соглашение с провайдером APOLLO GAMES. Компания, основанная в 2007 году, является известным производителем и разработчиком видео-слотов с растущим присутствием на ключевых европейских и африканских рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Casino.ua.

Как сообщает Casino.ua, сотрудничество с APOLLO GAMES позволит адаптировать новейшие тренды индустрии.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим пользователям лучший контент. Партнерство по APOLLO GAMES – это еще один важный шаг в реализации этой стратегии", – заявил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Напомним, ранее Casino.ua уже объявила о заключении сделок с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys и SPRIBE.

Теги:
#Casino.ua #Александр Бабенко #APOLLO GAMES