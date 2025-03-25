Колишньому "порохоботу" та блогеру-втікачеві заблокували карту Monobank, на яку він збирав донати зі стримів

Причиною може бути невиплачений штраф від ТЦК

Monobank заблокував карту блогеру-ухилянту Мирославу Олешко, який з-за кордону закликав чоловіків переховуватися від мобілізації та отримав підозру від СБУ у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та використанні підробленого документа.

Про це журналіст та блогер Ростислав Шапошников повідомив у Facebook. Він вважає, що це сталося через політичні погляди Олешка, але не все так однозначно.

"Монобанк заблокував картку Мирославу Олешко та припинив обслуговування за критику Зеленського. Тобто в Україні комерційний банк блокує рахунок через політичні погляди", – йдеться у публікації.

У службі підтримки Олешку відповіли, що після збору інформації вирішили відмовитися від його обслуговування, але конкретну причину не повідомили "через політику банка".

У коментарях до допису Шапошникова інтернет-користувачі припустили, що причиною блокування картки може бути штраф від ТЦК, а не критика президента України Володимира Зеленського.

Хто такий Мирослав Олєшко

Мирослав Олешко — український блогер, відомий своїми публікаціями про суспільно-політичні події в Україні. З 2013 року розпочав кар'єру блогера, висвітлюючи події Євромайдану та конфлікту на сході України. Активно підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка, через що його пов'язували з так званим пулом "порохоботів". ​

У серпні 2023 року, після визнання його придатним до військової служби та отримання виклику до ТЦК, Олешко залишив Україну, використовуючи підроблену довідку військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікував матеріали, що дискредитували мобілізацію та закликали громадян ухилятися від військової служби. У листопаді 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила йому про підозру за статтями щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання підроблених документів. ​

Нагадаємо, у червні 2024 року у мережі розгорівся скандал навколо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Користувачі соцмережі помітили, що він нібито поставив вподобайку під постом блогера Мирослава Олешка у Facebook про те, що українці стали "заручниками вічної війни".