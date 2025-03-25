Бывшему "порохоботу" и беглому блогеру заблокировали карту Monobank, на которую он собирал донаты со стримов

Причиной блокировки может быть невыплаченный штраф от ТЦК

Monobank заблокировал карту блогеру-уклонисту Мирославу Олешко, который из-за границы призывал мужчин скрываться от мобилизации и получил подозрение от СБУ в препятствовании законной деятельности ВСУ, а также использовании поддельного документа.

Об этом журналист и блогер Ростислав Шапошников сообщил в Facebook. Он считает, что это произошло из-за политических взглядов Олешко, но не все так однозначно.

"Монобанк заблокировал карту Мирославу Олешко и прекратил обслуживание за критику Зеленского. То есть в Украине коммерческий банк блокирует счет из-за политических взглядов", – говорится в публикации.

В службе поддержки Олешко ответили, что после сбора информации решили отказаться от его обслуживания, но конкретной причины не сообщили "из-за политики банка".

В комментариях к сообщению Шапошникова интернет-пользователи предположили, что причиной блокировки карты может быть штраф от ТЦК, а не критика президента Украины Владимира Зеленского.

Кто такой Мирослав Олешко

Мирослав Олешко – украинский блогер, известный своими публикациями об общественно-политических событиях в Украине. С 2013 года начал карьеру блогера, освещая события Евромайдана и конфликт на востоке Украины. Активно поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, из-за чего его связывали с так называемым пулом "порохоботов". ​

В августе 2023 года, после признания его пригодным к военной службе и получению вызова в ТЦК, Олешко покинул Украину, используя поддельную справку военно-врачебной комиссии. Находясь за границей, он систематически публиковал материалы, дискредитирующие мобилизацию и призывающие граждан уклоняться от военной службы. В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины заочно сообщила ему о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и использовании поддельных документов. ​

Напомним, в июне 2024 года в сети разгорелся скандал вокруг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пользователи соцсети заметили, что он якобы поставил лайк под постом блогера Мирослава Олешко в Facebook о том, что украинцы стали "заложниками вечной войны".