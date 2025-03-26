Maybach за "копейки" и не только: в новой декларации экс-нардепа Кормышкиной снова бардак (фото)

Всего в семье Кормышкиных в декларации 32 транспортных средства и более 160 единиц недвижимости разных типов

31 марта истекает период подачи электронных деклараций украинскими чиновниками. Среди подавших вовремя — скандально известная бывшая народная депутатка Ирина Кормышкина, попавшая в эпицентр громкого коррупционного дела.

"Телеграф" проанализировал документ и расскажет, как изменились доходы экснардепа и ее семьи за 2024 год. В прошлом году в декларации появились два очень дорогих автомобиля: Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года выпуска и Bentley Bentayga 2024 года. Первый может стоить $180,000 – $250,000, внедорожник – около 335 тысяч долларов США. Впрочем, указано, что Bentley Ирина Кормышкина арендует у Дениса Ермишина.

Mercedes-Benz Maybach S580 2022

Bentley Bentayga 2024 года

Муж Ирины — Юрий Кормышкин, известный бизнесмен, на которого зарегистрировано более 100 земельных участков, миллионные доходы, включая зарплату, дивиденды и другие выплаты. Супруги владеют значительной недвижимостью: квартирой в Николаеве, офисными помещениями, жилыми домами, АЗС и хозяйственными сооружениями. При этом зарплата экснардепа официально была очень скромной — 561 781 за 2024 год. Ирина Кормышкина владеет не только недвижимостью, но и элитными украшениями. Например, в ее декларации есть часы ZENITH за более 300 тысяч, а ее муж владеет Ролексом за миллион.

Напомним, в октябре 2024 года против Кормышкиной было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении. Сумма составляет более 20 миллионов гривен. Высший антикоррупционний суд установил, что на протяжении 2021-2022 годов депутат приобрела активы, значительно превышающие ее официальные доходы. В декларации за 2023 год она не указала наличие участка под Одессой стоимостью 17 миллионов гривен и жилого дома.

Высший антикоррупционный суд избрал для нее меру пресечения в виде личной поруки. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Суд установил ряд ограничений для Кормышкиной:

сообщать об изменении места жительства и работы;

сдать загранпаспорта;

воздержаться от общения с определенными лицами.

Супруги Кормышкиных оштрафованы на 68 тысяч гривен. Ирине Кормышкиной придется перечислить в государственный бюджет 20 миллионов гривен, а также 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал, эксдепутат Кормышкина вместе с мужем услышали приговор суда.