Чоловіку "слуги" Кормишкіної обрали запобіжний захід. Вже відома сума застави
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Бізнесмен отримав дві підозри
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному бізнесмену Юрію Кормишкіну у справі дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної про незаконне збагачення.
Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду. Зазначається, що Кормишкін отримав заставу в розмірі 15 млн грн
Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний:
- не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;
- не спілкуватись з низкою осіб;
- повідомляти про зміну місць проживання та роботи.
Нагадаємо, що Кормишкін, якому належить агрохолдинг "Південна аграрно-експортна компанія", отримав дві підозри. Вони стосуються справи його дружини, народної депутатки від фракції "Слуга народу" Ірини Кормишкіної. Її НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.
За даними слідства, з 2021 по 2022 роки нардепка отримала 20 млн грн, які значно перевищували її законні доходи. Потім жінка передала ці кошти у позику своєму чоловіків, який за них купив будинок в Одеській області, де вони наразі й живуть. Водночас ні депутатка, ні її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про будинок й дві земельні ділянки, якими вони користувалися.
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