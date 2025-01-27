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Чоловіку "слуги" Кормишкіної обрали запобіжний захід. Вже відома сума застави

Автор
Тетяна Крутякова
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Автор
Справа Ірини Кормишкіної
Справа Ірини Кормишкіної. Фото Колаж "Телеграфу"

Бізнесмен отримав дві підозри

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному бізнесмену Юрію Кормишкіну у справі дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної про незаконне збагачення.

Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду. Зазначається, що Кормишкін отримав заставу в розмірі 15 млн грн

Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний:

  • не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;
  • не спілкуватись з низкою осіб;
  • повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Нагадаємо, що Кормишкін, якому належить агрохолдинг "Південна аграрно-експортна компанія", отримав дві підозри. Вони стосуються справи його дружини, народної депутатки від фракції "Слуга народу" Ірини Кормишкіної. Її НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.

За даними слідства, з 2021 по 2022 роки нардепка отримала 20 млн грн, які значно перевищували її законні доходи. Потім жінка передала ці кошти у позику своєму чоловіків, який за них купив будинок в Одеській області, де вони наразі й живуть. Водночас ні депутатка, ні її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про будинок й дві земельні ділянки, якими вони користувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у справі мажорного копа Віталія Манасяна поставили крапку. Суд виніс вирок.

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#Україна #Суд #Бізнесмен