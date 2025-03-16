В Україні навесні може запрацювати перший аеропорт: у якому місті

Такий сценарій можливий, якщо незабаром буде позитивне рішення щодо припинення вогню

Вже навесні в Україні може відновити роботу перший аеропорт у Львові. Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.

Про це сказала гендиректор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська, пише "Високий замок". За її словами, такий сценарій можливий, якщо найближчим часом буде позитивний результат припинення війни.

"Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося в літній період, тому що розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо і, коли довгий день. Якщо це станеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде дуже добре", — наголосила Романовська.

Вона додала, що у Львові готові працювати 5-7 авіакомпаній, а саме протягом місяця після запуску терміналу.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Зараз йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, намагатиметься повернути авіакомпанія Sky Up. українського міста", — розповіла гендиректор міжнародного аеропорту "Львів".

Видання пише, що туристичні компанії та туроператори продають українцям тури на літній сезон з аеропортів Польщі та ЄС. Романовська каже, що якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються, бо це буде зручніше та дешевше, ніж із ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів, чому Україні ще рано відкривати аеропорти. Головною перешкодою є неможливість забезпечення безпеки пасажирів.