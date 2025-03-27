В Германии сказали, от чего зависит отправка их миротворцев в Украину, — Politico

ФРГ может приобщиться к миротворцам в Украине, но есть нюансы.

Германия не исключает своего участия в возможной миротворческой миссии в Украине, если это станет результатом переговоров о прекращении войны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время встречи с журналистами 27 марта. Его позицию поддержал и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как сообщает издание Politico, Борис Писториус подчеркнул, что Берлин теоретически готов к участию в миссии, которая будет обеспечивать мир в Украине, однако окончательное решение будет зависеть от многих условий.

"Я не могу себе представить ни одной ситуации, в которой Германия не принимала бы участия в том, что станет результатом переговоров о прекращении войны или достижении мира", — отметил министр.

Однако, по его словам, прежде чем принимать решение, необходимо проанализировать ключевые аспекты: состав военного контингента, мандат миссии и участие других стран.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур также подчеркнул, что решение о развертывании международных сил в Украине будет тщательно обсуждаться.

"Существует очень много деталей, которые следует прояснить, прежде чем мы скажем: "Да, мы готовы поддержать украинцев таким образом", — сказал он.

Певкур подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО. Однако, учитывая продолжающиеся переговоры между США и Россией, такой сценарий пока выглядит маловероятным.

Удастся ли Франции и Британии привлечь США?

Министр обороны Германии также прокомментировал инициативу Франции и Великобритании по участию европейских войск в стабилизации ситуации после потенциального мирного соглашения. По его словам, Париж и Лондон пытаются получить место за столом переговоров с администрацией Дональда Трампа, демонстрируя готовность к отправке миротворческих войск.

"Увидим, добьются ли они успеха. Я надеюсь, но пока не верю. В Вашингтоне пока нет никаких сигналов, что они готовы посадить нас [европейских лидеров] за стол переговоров. И я боюсь, что так может и остаться", — отметил Писториус.

Таким образом, вопрос участия Германии в миротворческой миссии и роли европейских союзников в возможных переговорах пока остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.