Мужчина в Ровенской области превратил встречу с полицией в духовный перформанс: в сети бурно реагируют

Украинцы предполагают, что теперь появилась новая икона

Мужчина посреди улицы в Ровенской области упал на колени и молился на полицейскую машину. После чего встал и ушел.

Украинцы сняли на видео этот курьезный момент. Об этом сообщают в телеграм-каналах.

На опубликованных кадрах заметно, что мужчина сначала близко подошел к машине сотрудников полиции, затем встал на колени и стал креститься. Дальше он поднял руки, посмотрел в небо, а потом головой начал касаться земли.

Прохожие оборачивались. У людей это вызвало улыбку, ведь не каждый день встретишь украинцев, которые имеют такое уважение к полиции.

Пользователи сети отреагировали на этот поступок и написали комментарии под видео. Вы можете их прочитать ниже.

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