Бесплатно полечили зубы уже тысячи военных и ветеранов: Минздрав назвал цифру и похвалил программу

Доступно протезирование и лечение, однако в программу все же остаются пожелания

Министерство здравоохранения Украины рассказало "Телеграфу", сколько человек смогло воспользоваться программой бесплатных стоматологических услуг для защитников и защитниц за 2024 год и сколько это стоило государству.

В этой программе принимают участие 477 стоматологий (как коммунальных, так и частных). Они полечили зубы 26 114 лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (как военным, так и ветеранам):

медицинские услуги по зубопротезированию предоставлены 7910 лицам на общую сумму 87 523 127,00 грн ;

на общую сумму ; медицинские услуги по предоставлению плановой стоматологической помощи предоставлены 18 204 лицам на общую сумму 74 859 472,00 грн.

В общей сложности на лечение потрачено 162 382 599,00 грн — сто шестьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять гривен.

"В связи с положительным результатом проекта, его реализация продолжена в 2025 году, а также расширена на предоставление медицинской услуги по осуществлению забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток военнослужащих и других лиц на случай утраты репродуктивной функции при исполнении обязанностей по обороне государства, защите Отечества и других возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством", — добавили в Минздраве.

Также в 2025 году Кабмин повысил стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту (деньги государства, которые может потратить человек на свое лечение в стоматологии по этой программе). Зубопротезирование стоит максимум 34 966,19 гривны, плановая стоматологическая помощь — максимум 24 952,54 гривны. До этого расценки составляли 14984 грн и 24952 грн соответственно.

Напомним, в Украине существует государственная программа, обеспечивающая бесплатные стоматологические услуги для военных и ветеранов. Она предполагает, что за каждым военным закреплена немалая сумма, которую он в год может потратить на стоматологию. На данный момент, как отмечалось выше, это 35 тысяч гривен на протезирование и 25 тысяч гривен на лечение.

Однако в программе много "подводных камней" и нюансов: эти средства можно потратить не на все. Также существует специфическое правило: пациент не может доплатить средства из собственного кармана в случае "перелимита" стоимости услуг по зубопротезированию. Нельзя также установить имплант, а не протез, хотя это распространенная проблема среди защитников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ветераны почти не регистрируются в центрах занятости и что предлагает власти.