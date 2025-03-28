Об Украине в НАТО можно окончательно забыть? Адмирал НАТО объяснил текущие настроения в альянсе

НАТО подтвердило будущее членство Украины, но не в самом скором будущем

Членство Украины в НАТО сейчас не является частью мирных переговоров. Приоритет для международного сообщества – достижение справедливого и устойчивого мира. В то же время вопрос вступления Украины в НАТО остается актуальным, хотя пока он не рассматривается в рамках переговорного процесса.

Так считает глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На саммите в Вашингтоне в 2023 году Альянс подтвердил свою приверженность будущему членству Украины. Однако никаких договоренностей, гарантирующих автоматическое вступление после завершения войны, не существует и не существовало.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что членство Украины в Альянсе возможно в будущем при условии выполнения всех необходимых критериев. Среди них – соответствие стандартам НАТО, заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех стран-членов.

Таким образом, вопрос вступления Украины в НАТО не снят с повестки окончательно. Его дальнейшее рассмотрение будет зависеть от развития событий на фронте, политических решений и позиций стран Альянса.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Генсек НАТО категорически прокомментировал возобновление отношений с Россией после войны. Возобновление отношений может занять десятилетие, говорит Марк Рютте.