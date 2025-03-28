В Киево-Печерскую Лавру пришли правоохранители: что они там делают (фото, видео)

Информация об этом дошла и до российских пропагандистов

На территории Киево-Печерской Лавры в пятницу, 28 марта, были замечены полицейские. В сети распространяются фото и видео, а также информация, что копы работают на территории Ближних и Дальних пещер святыни.

"Телеграф" узнал, что правоохранители действительно находятся в Лавре. Такую информацию изданию сообщил пресс-секретарь полиции Киева Дмитрий Грищенко.

Тем временем адвокат УПЦ МП Никита Чекман пишет в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции якобы могли зайти внутрь закрытого помещения, ведущего в Ближние пещеры. По его словам, также прибыл работник заповедника с болгаркой.

Он показал фото и видео. Обнародованные кадры подтверждают присутствие полиции на территории Киево-Печерской Лавры.

Эту информацию быстро сделали сенсацией в России. Пропагандистские каналы со ссылкой на "Союз православных журналистов" пишут, что якобы "работники Минкульта в сопровождении силовиков намерены раскрыть раки с мощами". Также российское издание "ТАСС" писало, что якобы произошел силовой захват.

Однако спикер полиции в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что никакого силового захвата не было. Правоохранители там находятся для обеспечения порядка. По словам Дмитрия Грищенко, заповедник Киево-Печерской Лавры там проводит инспекцию.

Напомним, что в начале марта Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в Киево-Печерской лавре. Она должна провести проверку "наличия останков святых" в гробницах Ближних и Дальних пещер, а также оценить их историческую и научную ценность. Согласно приказу, подписанному 5 марта 2025 года, комиссия должна завершить свою работу до 30 мая. Это решение стало частью более широких мер по сохранению культурных ценностей в Украине.

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