"Создается отдельная вертикаль": Ермак объявил захватывающие новости о военной авиации в Украине

Преимущество в воздухе – это не просто о самолетах, а о жизни наших людей, сказал глава Офиса президента

Украинская авиация будет расширяться. Создадут отдельную вертикаль в Минобороны и Генштабе, которая будет заниматься только развитием военной авиации.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, 4 февраля у президента была особая встреча.

"Авиация — будут отличные новости. Еще 4 февраля президент встретился с представителями гражданского общества, Минобороны и Офиса. Тогда было общее понимание, что украинское небо должно быть сильным", — написал он.

С этого момента, отметил Ермак, диалог не останавливается ни на день. А сегодня уже есть первые результаты.

"Создается отдельная вертикаль в Минобороны и Генштабе, которая будет заниматься только развитием военной авиации. Это часть большой задачи президента — сделать наши Воздушные Силы еще более мощными. F-16, Mirage — это уже реальность. Но мы продолжаем работу над улучшением. Надо, чтобы все работало как система", — добавил глава ОП.

Кадровые изменения

Также он сообщил, что сегодня министр обороны Рустем Умеров, по согласованию с президентом, принял следующие назначения:

Генерал-майор Алексей Марченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ

Бригадный генерал Сергей Голубцов — заместитель командующего Воздушными Силами

Полковник Александр Дьяков — командующий авиацией и одновременно заместитель командующего Воздушными Силами.

Кроме того, подано на назначение Александра Козенко заместителем министра обороны по авиации. Он долгое время работал с Ермаком как советник именно над адаптацией F-16 и Mirage к украинским реалиям. Теперь Козенко будет масштабировать эти решения на всю авиационную систему.

"Преимущество в воздухе — это не просто о самолетах. Это о жизни наших людей. О поддержке наших наступлений. О новом уровне всего сектора обороны", — подчеркнул руководитель ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в скором времени получит новые бомбы GLSDB.