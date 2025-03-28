Екснардеп-втікач Дмитрук засвітився на конференції у Москві: цитував Євангеліє та дякував Азарову

Колишній нардеп мріє про спільну церкву Росії та України

Нардеп-утікач Артем Дмитрук, який нещодавно "пообіцяв" близьке припинення воєнного стану та проведення мобілізації в Україні, тепер "зʼявився" на російській "конференції" за допомогою відеозв'язку.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал Батальон "Монако". Конкретний захід та місце його проведення не повідомляється, але у ролику видно розкішний інтер'єр у стилі Кремля.

З’явившись на екрані, Дмитрук подякував експрем'єр-міністру Азарову, що разом з Януковичем переховується в Росії, за "послідовну позицію щодо України та мирного врегулювання питання".

Окрім того, відомий своїм заступництвом УПЦ МП колишній парламентарій, процитував Євангеліє від Матфея та заявив, що в Україні та Росії має бути одна спільна церква.

Примітно, що Дмитрук разом з родиною оселився у Лондоні. Зважаючи на його ставлення до міністрів Януковича та Росії, було б логічніше поїхати до Москви.

Хто такий Артем Дмитрук

У 2019 році Дмитрук був обраний народним депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" за мажоритарним округом №133 (Одеська область). Спочатку він був членом фракції "Слуга народу" та входив до Комітету з питань правоохоронної діяльності. Однак у листопаді 2021 року Дмитрук був виключений з цієї фракції через низку суперечливих дій, зокрема участь у проросійських заходах та інтерв'ю з блогером Анатолієм Шарієм.

У березні 2022 року Дмитрук, ймовірно, разом з групою осіб напав на працівника правоохоронного органу в Одесі, завдав йому тілесних ушкоджень та намагався викрасти його зброю. У жовтні 2023 року він також був причетний до бійки в центрі Києва, під час якої постраждав військовий. ​

25 серпня 2024 року стало відомо, що Дмитрук незаконно виїхав з України, ймовірно, через Молдову. У вересні того ж року його було помічено в Лондоні. Офіс генерального прокурора України розпочав процедуру його екстрадиції.

Станом на березень 2025 року, Артем Дмитрук перебуває в міжнародному розшуку, а його депутатські повноваження залишаються невизначеними через відсутність офіційного вироку суду.

Нагадаємо, після своєї втечі до Лондона, Дмитрук дав інтерв’ю російському пропагандистському виданню RT. У ньому нардеп критикував українську владу та особисто президента України Володимира Зеленського, а також заявив про нібито переслідування.