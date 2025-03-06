Теоретично на виборах в Україні буде три категорії виборців

Трохи про вибори, яких не буде)

Три базові емоції виборців — надія, гнів, страх.

На гіпотетичних виборах буде три категорії виборців: військові, цивільні в тилу, цивільні за кордоном.

Теоретично вибори можуть відбутися в умовах перемир'я. Тобто, у стані між стійким миром і можливим відновленням війни.

Емоції, до яких будуть апелювати кандидати:

Емігрантів — надія на стійкий мир.

Цивільних — надія на стійкий мир + страх, що війна відновиться.

Військових — надія на стійкий мир + гнів через несправедливість.

На емігрантів навряд чи подієш емоцією страху на кшталт "якщо не оберете мене, то знову буде війна".

Також не дієвою буде емоція страху у випадку військових. Зате дієвою буде емоція гніву через завищене почуття справедливості у військових.

Натомість на цивільних емоція страху може мати більший вплив, ніж емоція надії.

Джерело — Facebook Мар'яна Ощановського