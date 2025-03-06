Вибори вже можуть відбутися в умовах перемир’я - Мар'ян Ощановський
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Теоретично на виборах в Україні буде три категорії виборців
Трохи про вибори, яких не буде)
Три базові емоції виборців — надія, гнів, страх.
На гіпотетичних виборах буде три категорії виборців: військові, цивільні в тилу, цивільні за кордоном.
Теоретично вибори можуть відбутися в умовах перемир'я. Тобто, у стані між стійким миром і можливим відновленням війни.
Емоції, до яких будуть апелювати кандидати:
- Емігрантів — надія на стійкий мир.
- Цивільних — надія на стійкий мир + страх, що війна відновиться.
- Військових — надія на стійкий мир + гнів через несправедливість.
На емігрантів навряд чи подієш емоцією страху на кшталт "якщо не оберете мене, то знову буде війна".
Також не дієвою буде емоція страху у випадку військових. Зате дієвою буде емоція гніву через завищене почуття справедливості у військових.
Натомість на цивільних емоція страху може мати більший вплив, ніж емоція надії.
Джерело — Facebook Мар'яна Ощановського
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