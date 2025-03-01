Підозра у крадіжці грошей і побите обличчя: що відомо про дружину екснардепа Семенченка і як вона виглядає

Наталія Московець була у центрі скандалу з СБУ

Колишній народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко став відомим як військовослужбовець та командир батальйону "Донбас". Його дружина також нерідко потрапляла до заголовків ЗМІ.

Наталія Московець отримувала підозру від СБУ та навіть просила допомоги у президента України. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Семенченка і як вона виглядає.

Наталія Московець — що про неї відомо

Наталія Московець у молодості

Народилася 5 березня 1983 року у Макіївці. В одних джерелах йдеться про те, що Наталія працювала в компанії супутникового телебачення Viasat в Донецьку, а в інших — що вона була партнером створеної разом із чоловіком компанії "Нове супутникове телебачення", яка надавала послуги зі встановлення супутникового ТБ у Донецькій області. Надалі фірму було закрито.

Семенченко і Московець мають трьох синів. Старшому Григорію зараз 17 років, синам Михайлу та Артему — 14 років та 13 років відповідно.

Наталія Московець — скандали

2021 року Служба безпеки України пред’явила Наталії підозру у розкраданні 150 тисяч гривень із "Благодійного фонду батальйону ’Донбас’". Вона прокоментувала ситуацію: "Тепер я — злосна крадійка. Стаття 185, ч.3 — позбавлення волі від 3 до 6 років. Залишається зрозуміти, на кого залишити трьох дітей".

Пізніше Семенченко повідомив, що до цього його дружину нібито побили. А також, що він отримував погрози від СБУ щодо можливого нападу на його родину. Він розповів, що Наталя отримала перелом носа, пошкодження лицьових кісток та струс мозку, а потім перенесла операцію.

У відповідь на звинувачення представники СБУ повідомили журналістам, що погрози з їхнього боку не надходило, а Семенченко займається маніпуляціями. "З огляду на суспільний резонанс і отримавши дозвіл слідчих, СБУ публікує фото із сьогоднішнього вручення підозри. На ньому явно видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без ознак ушкоджень", — додали в СБУ.

2021 року Семенченка та бізнесмена Євгена Шевченка звинуватили у створенні незаконної ПВК. Нардепа заарештували на два місяці без права застави, а його дружина звернулася до президента Зеленського із проханням надати юриста від Офісу президента.

Суд над Семенченком ще не завершено. Його відпустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. В інтерв’ю "Телеграфу" у вересні 2024 року колишній депутат заявив, що попри арешт, він активно залучений до роботи ГУР.

Чим займається Наталія Московець зараз

Наразі Наталія очолює громадську організацію "Об’єднання матерів та дружин Захисників України". Вона надає допомогу військовим, зберігає пам’ять загиблих та організовує заходи для сімей захисників. Живе з дітьми у Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину зрадника Євгена Мураєва. Актриса Катерина Гордієнко неодноразово знімалася у Росії.