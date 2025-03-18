Перший убитий росіянами боєць ЗСУ. Як 11 років тому, захищаючи Крим, загинув Сергій Кокурін

Військовослужбовця вбили під час штурму

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1119 днів, але почалася вона ще 2014 року, коли окупанти захопили Кримський півострів. Рівно 11 років тому, 18 березня 2014 року, під час штурму загинув прапорщик Сергій Кокурін. Він став першою жертвою окупантів серед українських військовослужбовців.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як саме загинув Сергій Кокурін та що про нього відомо. Ми дізналися кілька фактів.

Сергій Кокурін — як загинув український прапорщик і що про нього відомо

Кримчанин Сергій Кокурін народився 1 січня 1978 року у Сімферополі, де закінчив середню школу. У 1997 році Сергій вирушив служити в армію і присягнув на вірність українському народу.

Кокурін впевнено підіймався кар’єрними сходами й влітку 2013 року служив у Сімферопольському об’єднаному військовому комісаріаті, обіймаючи посаду начальника служби тилу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ. Служив прапорщиком і був неодноразово нагороджений відзнаками Міноборони України.

Сергій Кокурін

Коли російська армія розпочала окупацію півострова, Сергій Кокурін залишився вірним українському народу і робив усе можливе, щоб зупинити наступ росіян. Тоді 13-й фотограмметричний центр ЗСУ перебував в облозі російських найманців і Сергія Кокуріна було вбито під час штурму.

Військовослужбовець тоді був на спостережній вежі на території автопарку військової частини, і його життя обірвали снайперські кулі. Прапорщик Кокурін був убитий пострілами з автомата АК-74. Це сталося за годину до промови диктатора Володимира Путіна, в якій він заявив, що "Крим був захоплений без жодного пострілу".

Сергій Кокурін був убитий снайпером

Загибель Сергія Кокуріна є символом початку збройного вторгнення Росії на територію нашої країни, яке Кремль досі прикриває брехнею. Це було холоднокровне вбивство, яке Росія намагалася приховати за хвилею дезінформації.

Як виглядає могила Сергія Кокуріна

"Телеграф" писав раніше, що 18 березня 2025 — 11 річниця з початку офіційної окупації Росією півострова Крим. Через стільки років велика кількість місцевих жителів все ще продовжує чинити опір загарбникам.